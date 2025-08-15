Andrea Kimi Antonelli ha svelato quale decisione interna alla Mercedes abbia innescato la crisi che sta caratterizzando la stagione 2025 di Formula 1.

Il pilota italiano, in un'intervista rilasciata ad AutoMotorUndSport, ha raccontato le difficoltà affrontate nelle ultime settimane: “Abbiamo avuto il sospetto riguardo al nuovo asse posteriore, che ha fatto la sua prima comparsa a Imola.

"Da quel momento mi è sembrato di guidare un’auto completamente diversa: la fiducia era venuta meno. Appena è tornata la vecchia configurazione della sospensione, ho ritrovato quella sicurezza indispensabile.

"La qualifica non è andata come sperato, ma la gara mi ha confermato di sentirmi di nuovo a mio agio. Ho completato 50 giri con lo stesso set di pneumatici, difendendo l’ultimo punto contro vetture che, in quel momento, avevano un assetto migliore.”

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.

