Andrea Kimi Antonelli ha attribuito alla Pirelli la responsabilità di uno degli incidenti avuti durante la crisi che sta attraversando con la Mercedes.

In dichiarazioni pubblicate da AutoMotorUndSport, il pilota italiano ha dichiarato quanto segue in merito agli pneumatici: "Pirelli ha portato la C6 per le gare europee.

"Ho avuto difficoltà a capire questa gomma. Non reagiva in modo costante. Nella terza sessione di prove libere a Imola, sono risalito fino al quarto posto. Nelle qualifiche, poche ore dopo, non sono riuscito a ottenere lo stesso risultato, nonostante avessi meno carburante a bordo.

"Un fattore potrebbe essere che ho sottovalutato i percorsi che già conosco. Soprattutto Imola. Sono arrivato da Miami con una pole position nello sprint e un terzo posto nella gara principale.

"Certo, pensavo che le cose stessero andando ancora meglio sul mio percorso di casa, a Imola. Forse mi sono anche messo addosso una pressione inutile. Mi aspettavo troppo da me stesso, affrontando il weekend senza troppi pesi su nuovi percorsi. Potevo guidare più liberamente", ha osservato.

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.

Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.

La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.

1. McLaren 559 punti

2. Ferrari 260 punti

3. Mercedes 236 punti

4. Red Bull Racing 194 punti

5. Williams 70 punti

6. Aston Martin 52 punti

6. Kick Sauber 51 punti

7. Racing Bulls 45 punti

9. Haas 35 punti

10. Alpine 20 punti

