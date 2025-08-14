Antonelli se ne va? Russell? Le ultime su Verstappen e la Mercedes
George Russell e Andrea Kimi Antonelli stanno vivendo momenti di incertezza, mentre le voci sull’eventuale ingresso di Max Verstappen in Mercedes si fanno sempre più forti.
Pur non essendo stato ancora raggiunto un accordo definitivo, Russell attende che nelle prossime settimane venga chiarita la situazione del suo contratto attuale.
“Non esiste una scadenza rigida”, ha dichiarato, aggiungendo: “Naturalmente, puntiamo a risolvere tutto prima della pausa estiva. Spero in dei progressi nelle settimane a venire, ma dovremo pazientare”.
Russell punta sulla stabilità, Mercedes su soluzioni a breve termine
Secondo l’ex direttore del team Haas, Guenther Steiner, potrebbe essere offerto a Russell un contratto annuale, lasciando così aperta la porta all’ingaggio di Verstappen dopo il 2026.
“Credo che vogliano offrirgli un anno per poter contare su Max dal 2027, anche se probabilmente George preferirebbe un impegno a lungo termine”, ha commentato Steiner durante il podcast Red Flags. Ha poi aggiunto che anche motivazioni economiche potrebbero influire sulla scelta, o che Toto Wolff stia cercando di fare pressione su di lui affinché la situazione si definisca al più presto.
