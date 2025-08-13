Wolff vede Hamilton completamente SCONFITTO in Ferrari

Lewis Hamilton ha vissuto un nuovo episodio di frustrazione sul circuito ungherese, costringendo Toto Wolff a intervenire per gestire la situazione con il suo ex pilota.

Durante le qualifiche al Hungaroring, il sette volte campione non è riuscito a superare la Q2 e, al termine della sessione, non ha potuto nascondere il suo malcontento, tanto da suggerire che la scuderia Ferrari dovesse considerare un cambio di pilota. La situazione non ha poi subito variazioni positive nel corso del weekend.

Dopo una rimonta promettente in Belgio, dove Hamilton era stato premiato come "Driver of the Day", molti speravano in un'occasione di riscatto prima della pausa estiva.

Con Charles Leclerc che ha conquistato la pole, sembrava che la Ferrari avesse tutto sotto controllo, mentre per Hamilton, eliminato in Q2 partendo dal dodicesimo posto, significava costretto ad assistere al successo del compagno a Budapest. Tuttavia, la giornata di domenica non ha portato i miglioramenti attesi.

Emozioni a fior di pelle

Hamilton, noto per le sue reazioni viscerali dopo le sessioni, ha manifestato un'emotività particolare durante le interviste per Sky Sports. Dal boardradio ha dichiarato: "Ogni volta, sempre lo stesso", esprimendo il sentimento di colpa per ogni imprevisto: "Mi sento completamente inutile. Quando la vettura è pronta per partire dalla pole, non riesco a dare il contributo necessario". Il pilota ha persino suggerito che il team potrebbe valutare l'opzione di affiancarlo a un altro concorrente.

Toto Wolff, ex responsabile di Hamilton in Mercedes, ha commentato che il pilota esprime sempre apertamente le sue emozioni, anche nei momenti di dubbio quando si sente responsabile dei problemi della vettura.

Nonostante la giornata difficile, Wolff è convinto che Hamilton abbia ancora molto da offrire in Formula 1, soprattutto con l’arrivo di nuove vetture e motori che impongono un approccio innovativo. Il team crede fermamente nell’incredibile talento del campione, che continuerà a lottare per il titolo negli anni a venire.

