Le ultime sul futuro di Antonelli e Russell in Mercedes

George Russell non si aspetta annunci sul futuro del suo contratto con Mercedes durante la pausa estiva, situazione che accresce la tensione sia per lui che per il compagno Andrea Kimi Antonelli.

Dopo le voci secondo cui Toto Wolff sarebbe interessato ad ingaggiare Max Verstappen per le Silver Arrows, il pilota britannico continua a ricevere interrogativi sul perché non gli sia ancora offerto un nuovo accordo che vada oltre la stagione 2025.

Il 27enne può tirare un sospiro di sollievo, ora che Verstappen ha confermato la sua continuità in Red Bull per il 2026, sebbene né Russell né il suo compagno Kimi Antonelli abbiano visto ancora annunci ufficiali di una proroga contrattuale. Il britannico ha concluso la prima metà della stagione in grande forma, conquistando il suo 21° podio al Gran Premio d’Ungheria, mentre Antonelli ha collezionato un singolo punto classificandosi al decimo posto.

Sebbene la pausa estiva sembri il momento ideale per Mercedes per definire il futuro del duo, Russell ha dichiarato di non sentire alcuna pressione sui tempi. "Non c'è fretta. Avverrà quando deve accadere", ha affermato il pilota a Sky Sports prima della pausa, precisando: "Non si tratta di se, ma di quando".

Cosa impedisce a Mercedes di rinnovare con Russell?

Esaminando la complessa situazione contrattuale di Russell in Ungheria, l’ex commentatore di Sky Sports F1 Martin Brundle ha sottolineato: "La prestazione è fondamentale, senza dubbio. Tutti hanno un’idea approssimativa dei compensi altrui, per cui George non accetterà uno stipendio inferiore. Perché dovrebbe farlo? Cercherà certezze e non vorrebbe trovarsi nuovamente in difficoltà l’anno prossimo se Max Verstappen dovesse tornare sul mercato. Se fossi il suo agente, gli direi: 'Non accettare di guidare senza il giusto riconoscimento' o 'Non esigere troppo, perché potrebbe nuocere alle trattative future'."

L’ex pilota ha poi spiegato perché Mercedes non abbia ancora annunciato un rinnovo per Russell, evidenziando come la situazione si sia ribaltata a suo favore: "Non è cambiato tutto? Improvvisamente, George è senza dubbio il miglior pilota disponibile in Formula 1, libero da impegni per il prossimo anno. Ecco perché ha deciso di procedere con maggiore calma."

Nonostante il quattro volte vincitore di Gran Premi, gestito da Mercedes, abbia ripetutamente negato di essere in trattative con altre scuderie durante le negoziazioni di quest’anno, le osservazioni di Brundle rimangono particolarmente incisive: Russell rappresenterebbe un'aggiunta molto attraente per qualsiasi rivale di Mercedes se gli venisse offerta una proposta più vantaggiosa.

