Lewis Hamilton and Max Verstappen in front of the Hungarian flag

Hamilton costretto al ritiro dopo la lite con Verstappen

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton and Max Verstappen in front of the Hungarian flag

Lewis Hamilton è stato costretto ad abbandonare la pista durante il Gran Premio d'Ungheria, dopo un contrasto con il suo storico rivale Max Verstappen. I due piloti, che insieme vantano 11 titoli mondiali, si contendevano la decima posizione, anticipando così un weekend ricco di ostacoli e tensioni.

Durante il giro 29, mentre Hamilton seguiva da vicino Isack Hadjar della Racing Bulls, Verstappen tentò un sorpasso a sorpresa sul britannico. La manovra, priva di contatto evidente, colse Hamilton impreparato e lo costrinse ad uscire dalla pista, cedendo così la posizione al rivale.

Pochi istanti dopo, la FIA ha annunciato l’avvio di un’indagine ufficiale sulla mossa del campione del mondo, aggiungendo ulteriore tensione a questa storica rivalità.

Hamilton vs. Verstappen

La rivalità tra Hamilton e Verstappen ha radici che risalgono alla lotta appassionante per il campionato del 2021. In quell’occasione, Verstappen emerse vittorioso nell’ultimo giro dell’ultima gara della stagione, dopo una campagna costellata di sfide intense e numerosi incidenti in pista.

Successivamente, il dominio di Verstappen si è consolidato con tre titoli mondiali consecutivi, mentre Hamilton ha potuto vantare solo due vittorie nello stesso arco temporale.

Nel 2025, tuttavia, nessuno dei due piloti lotta per il titolo, a causa della performance inarrestabile della McLaren e delle difficoltà che Red Bull e Ferrari incontrano nel competere con costanza in pista.

Classifiche F1

