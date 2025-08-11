L'incredibile mancanza di rispetto di Antonelli nei confronti di Verstappen

Andrea Kimi Antonelli ha chiarito il suo futuro in Mercedes, dove intende continuare a correre al fianco di George Russell.

Nonostante i numerosi rumor che avevano indicato Max Verstappen come uno dei possibili compagni della Scuderia, il pilota italiano non sembra convinto di questa ipotesi e preferisce consolidare il suo percorso insieme a Russell.

"So esattamente quali siano le aspettative del team per il futuro, come ha dichiarato chiaramente anche Toto, e continueremo a lavorare insieme per portare al massimo le prestazioni della squadra", ha affermato Antonelli.

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?

1. McLaren 559 punti

2. Ferrari 260 punti

3. Mercedes 236 punti

4. Red Bull Racing 194 punti

5. Williams 70 punti

6. Aston Martin 52 punti

6. Kick Sauber 51 punti

7. Racing Bulls 45 punti

9. Haas 35 punti

10. Alpine 20 punti

