L'incredibile mancanza di rispetto di Antonelli nei confronti di Verstappen
Andrea Kimi Antonelli ha chiarito il suo futuro in Mercedes, dove intende continuare a correre al fianco di George Russell.
Nonostante i numerosi rumor che avevano indicato Max Verstappen come uno dei possibili compagni della Scuderia, il pilota italiano non sembra convinto di questa ipotesi e preferisce consolidare il suo percorso insieme a Russell.
"So esattamente quali siano le aspettative del team per il futuro, come ha dichiarato chiaramente anche Toto, e continueremo a lavorare insieme per portare al massimo le prestazioni della squadra", ha affermato Antonelli.
Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?
- 1. McLaren 559 punti
- 2. Ferrari 260 punti
- 3. Mercedes 236 punti
- 4. Red Bull Racing 194 punti
- 5. Williams 70 punti
- 6. Aston Martin 52 punti
- 6. Kick Sauber 51 punti
- 7. Racing Bulls 45 punti
- 9. Haas 35 punti
- 10. Alpine 20 punti
