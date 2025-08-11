close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Antonelli reacts to Verstappen and Mercedes rumors

L'incredibile mancanza di rispetto di Antonelli nei confronti di Verstappen

L'incredibile mancanza di rispetto di Antonelli nei confronti di Verstappen

Alessandro Lombardo
Antonelli reacts to Verstappen and Mercedes rumors

Andrea Kimi Antonelli ha chiarito il suo futuro in Mercedes, dove intende continuare a correre al fianco di George Russell.

Nonostante i numerosi rumor che avevano indicato Max Verstappen come uno dei possibili compagni della Scuderia, il pilota italiano non sembra convinto di questa ipotesi e preferisce consolidare il suo percorso insieme a Russell.

"So esattamente quali siano le aspettative del team per il futuro, come ha dichiarato chiaramente anche Toto, e continueremo a lavorare insieme per portare al massimo le prestazioni della squadra", ha affermato Antonelli.

Correlato: Lewis Hamilton conferma i CAMBIAMENTI in Ferrari!

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?

  • 1. McLaren 559 punti
  • 2. Ferrari 260 punti
  • 3. Mercedes 236 punti
  • 4. Red Bull Racing 194 punti
  • 5. Williams 70 punti
  • 6. Aston Martin 52 punti
  • 6. Kick Sauber 51 punti
  • 7. Racing Bulls 45 punti
  • 9. Haas 35 punti
  • 10. Alpine 20 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Lewis Hamilton Mercedes Max Verstappen McLaren George Russell
Antonelli critica gli
Mercedes

Antonelli critica gli "squali" della F1 mentre circolano voci sulla formazione del 2026

  • 2 ore fa
Le parole di Leclerc che lo hanno messo nel mirino della Red Bull
Ferrari

Le parole di Leclerc che lo hanno messo nel mirino della Red Bull

  • 3 ore fa

Latest News

Mercedes

L'incredibile mancanza di rispetto di Antonelli nei confronti di Verstappen

  • 32 minuti fa
Mercedes

Antonelli critica gli "squali" della F1 mentre circolano voci sulla formazione del 2026

  • 2 ore fa
Ferrari

Le parole di Leclerc che lo hanno messo nel mirino della Red Bull

  • 3 ore fa
Formula 1

Quanti punti vengono assegnati se un GP viene annullato o abbreviato a causa della pioggia?

  • Oggi 15:00
Formula 1

Le parole sentimentali di Wolff su Horner

  • Oggi 14:00
Formula 1

Hamilton riceve una spinta dopo l'ammissione chiave di Leclerc

  • Oggi 13:00
Più notizie

Molto letto

Il nuovo fallimento e la delusione di Hamilton con la Ferrari

Il nuovo fallimento e la delusione di Hamilton con la Ferrari

  • 26 luglio
 F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo

F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo

  • 31 luglio
 Kimi Antonelli Oggi: E le ultime novità sulla griglia di partenza della F1 del 2026; nell'incertezza per il brutale licenziamento in Aston Martin

Kimi Antonelli Oggi: E le ultime novità sulla griglia di partenza della F1 del 2026; nell'incertezza per il brutale licenziamento in Aston Martin

 Kimi Antonelli sorride: Mercedes CONFERMA il piano per il 2026

Kimi Antonelli sorride: Mercedes CONFERMA il piano per il 2026

  • 5 agosto
 Leclerc BATTE Verstappen in qualifica; Norris supera Piastri in pole per il GP del Belgio

Leclerc BATTE Verstappen in qualifica; Norris supera Piastri in pole per il GP del Belgio

  • 26 luglio
 Lewis Hamilton nei GUAI: accusato dell'errore da 40 milioni di dollari della Ferrari

Lewis Hamilton nei GUAI: accusato dell'errore da 40 milioni di dollari della Ferrari

  • 5 agosto
Più notizie

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play