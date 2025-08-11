Antonelli critica gli "squali" della F1 mentre circolano voci sulla formazione del 2026
La giovane stella della Mercedes, Kimi Antonelli, ha commentato il mondo spietato della Formula 1 e guarda con entusiasmo alla seconda metà della sua stagione d’esordio.
L'italiano di 18 anni ha già fatto scalpore nel suo primo anno, accumulando 63 punti nelle prime 12 gare e classificandosi al settimo posto nella classifica piloti. Tuttavia, il suo futuro rimane incerto, in quanto il contratto attuale è valido solo fino alla fine del 2025. Inoltre, Toto Wolff ha confermato l’interesse della Mercedes per puntare il quattro volte campione del mondo Max Verstappen nel 2026, una scelta che potrebbe incidere sulle prospettive di George Russell.
Il pilota ha ammesso che la continua esposizione mediatica può essere davvero opprimente. "In Formula 1 è come nuotare in un mare pieno di squali: basta un attimo di distrazione e ti catturano," ha spiegato al Corriere della Sera. "A Imola ho compreso l'importanza di ritagliarmi dei momenti per me stesso, quando posso staccare e ritrovare la serenità nel mio motorhome," ha aggiunto, evidenziando la necessità di equilibrio tra la pressione della gara e il benessere personale.
La stagione d'esordio di Antonelli
Il Gran Premio dell'Emilia-Romagna, disputato a maggio nel suo paese natale, è stata la gara che Antonelli ricorda con intensità.
In quell’occasione, il giovane pilota aveva invitato i suoi compagni di scuola al circuito, ma il weekend si è presto trasformato in un incubo: costretto a ritirarsi al 46° giro mentre era in decima posizione, Antonelli ha vissuto un’esperienza dura.
Nelle dieci gare rimanenti, il pilota intende continuare a dimostrare il suo valore al team, puntando a un contratto a lungo termine e alla sua prima vittoria in Formula 1, per concludere una stagione d’esordio davvero promettente.
