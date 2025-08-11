Le parole di Leclerc che lo hanno messo nel mirino della Red Bull
Le parole di Leclerc che lo hanno messo nel mirino della Red Bull
Secondo Charles Leclerc, la scelta di Red Bull Racing di nominare Laurent Mekies come direttore sportivo si è rivelata estremamente azzeccata. Il pilota monegasco, che ha collaborato a stretto contatto con il tecnico francese durante gli anni trascorsi in Ferrari, ha riconosciuto in Mekies una rara capacità di comprendere appieno le sensazioni e le esigenze di chi guida una monoposto. La sua competenza e il suo approccio empatico, sviluppati in un ambiente altamente competitivo, si sono dimostrati fondamentali per il successo in pista.
Presentato da Red Bull come il successore di Christian Horner, Mekies è atteso per riportare il team in corsa per il campionato, adottando però un approccio diverso rispetto al suo predecessore. Grazie a una consolidata esperienza nell’ingegneria d’élite e a un passato alle spalle in FIA, la sua nomina promette di infondere una nuova visione strategica all’interno della scuderia. Il suo ingresso rappresenta un nuovo inizio per la squadra, che ambisce a confermarsi protagonista nelle competizioni internazionali e a raggiungere traguardi importanti grazie alla sua esperienza tecnica e gestionale.
Correlato: Lewis Hamilton conferma i CAMBIAMENTI in Ferrari!
Mekies capisce i piloti
Guidando la squadra, Red Bull continua a puntare su profili tecnici, seguendo l’esempio di figure come James Vowles in Williams e Andrea Stella in McLaren. Durante la conferenza stampa in Ungheria, Leclerc ha sottolineato come l’ascensione del tecnico francese sia stata una scelta molto oculata. "Lavorando con lui, ho potuto constatare che, pur non ricoprendo ancora il ruolo di direttore, era già in grado di comprendere a fondo le esigenze dei piloti. Non ho dovuto aggiungere molto per farmi capire. Sono davvero contento per lui."
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
L'incredibile mancanza di rispetto di Antonelli nei confronti di Verstappen
- 31 minuti fa
Antonelli critica gli "squali" della F1 mentre circolano voci sulla formazione del 2026
- 2 ore fa
Le parole di Leclerc che lo hanno messo nel mirino della Red Bull
- 3 ore fa
Quanti punti vengono assegnati se un GP viene annullato o abbreviato a causa della pioggia?
- Oggi 15:00
Le parole sentimentali di Wolff su Horner
- Oggi 14:00
Hamilton riceve una spinta dopo l'ammissione chiave di Leclerc
- Oggi 13:00
Molto letto
Il nuovo fallimento e la delusione di Hamilton con la Ferrari
- 26 luglio
F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo
- 31 luglio
Kimi Antonelli Oggi: E le ultime novità sulla griglia di partenza della F1 del 2026; nell'incertezza per il brutale licenziamento in Aston Martin
Kimi Antonelli sorride: Mercedes CONFERMA il piano per il 2026
- 5 agosto
Leclerc BATTE Verstappen in qualifica; Norris supera Piastri in pole per il GP del Belgio
- 26 luglio
Lewis Hamilton nei GUAI: accusato dell'errore da 40 milioni di dollari della Ferrari
- 5 agosto