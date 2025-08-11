Le parole di Leclerc che lo hanno messo nel mirino della Red Bull

Secondo Charles Leclerc, la scelta di Red Bull Racing di nominare Laurent Mekies come direttore sportivo si è rivelata estremamente azzeccata. Il pilota monegasco, che ha collaborato a stretto contatto con il tecnico francese durante gli anni trascorsi in Ferrari, ha riconosciuto in Mekies una rara capacità di comprendere appieno le sensazioni e le esigenze di chi guida una monoposto. La sua competenza e il suo approccio empatico, sviluppati in un ambiente altamente competitivo, si sono dimostrati fondamentali per il successo in pista.

Presentato da Red Bull come il successore di Christian Horner, Mekies è atteso per riportare il team in corsa per il campionato, adottando però un approccio diverso rispetto al suo predecessore. Grazie a una consolidata esperienza nell’ingegneria d’élite e a un passato alle spalle in FIA, la sua nomina promette di infondere una nuova visione strategica all’interno della scuderia. Il suo ingresso rappresenta un nuovo inizio per la squadra, che ambisce a confermarsi protagonista nelle competizioni internazionali e a raggiungere traguardi importanti grazie alla sua esperienza tecnica e gestionale.

Mekies capisce i piloti

Guidando la squadra, Red Bull continua a puntare su profili tecnici, seguendo l’esempio di figure come James Vowles in Williams e Andrea Stella in McLaren. Durante la conferenza stampa in Ungheria, Leclerc ha sottolineato come l’ascensione del tecnico francese sia stata una scelta molto oculata. "Lavorando con lui, ho potuto constatare che, pur non ricoprendo ancora il ruolo di direttore, era già in grado di comprendere a fondo le esigenze dei piloti. Non ho dovuto aggiungere molto per farmi capire. Sono davvero contento per lui."

