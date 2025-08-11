Quanti punti vengono assegnati se un GP viene annullato o abbreviato a causa della pioggia?
Il Gran Premio del Belgio al Circuito di Spa-Francorchamps è stato caratterizzato da intense piogge, tanto da rischiare di cambiare le modalità di qualificazione.
La gara di FIA Formula 3 è stata annullata, mentre FIA Formula 2 e Porsche Supercup hanno dovuto affrontare eventi in condizioni estremamente difficili. Inoltre, le precipitazioni provenienti dal nord-ovest potrebbero persistere, influenzando il numero di punti in palio durante il Gran Premio di Belgio di Formula 1.
In Formula 1 la gara deve essere completata entro un tempo prestabilito: non si procede oltre due ore di bandiera verde o gialla, poiché il cronometro parte dall’inizio e si ferma all’innalzamento della bandiera rossa.
Esiste anche un limite alternativo di tre ore, che continua a decorrere durante le interruzioni. La competizione deve concludersi entro questi limiti, a prescindere dal numero di giri disputati.
Ad esempio, in Canada 2011 la gara si protrasse per 4 ore e 4 minuti, mentre in Brasile, cinque anni dopo, si concluse in 3 ore e 1 minuto nonostante la presenza della bandiera rossa. A seguito di tali casi, la FIA ha introdotto il limite di tre ore nel regolamento.
Sistema di punteggio nelle gare ridotte
Se viene coperto almeno il 75% della distanza programmata, vengono assegnati i punti per intero. Tuttavia, se l’evento viene interrotto prematuramente, ad esempio a causa di condizioni meteorologiche avverse, il sistema di punteggio viene adeguato in base alla distanza effettivamente percorsa.
È indispensabile che vengano completati almeno due giri in condizioni di bandiera verde affinché i punti possano essere assegnati; in caso contrario, ovvero se si disputa solo un giro o nessuno in verde, la gara non avrà un vincitore.
|Posizione
|Punti al 75% o oltre
|Punti tra il 50% e il 75%
|Punti tra il 25% e il 50%
|Punti da due giri fino al 25%
|Punti con zero o un giro in verde
|1
|25
|19
|13
|6
|–
|2
|18
|14
|10
|4
|–
|3
|15
|12
|8
|3
|–
|4
|12
|9
|6
|2
|–
|5
|10
|8
|5
|1
|–
|6
|8
|6
|4
|–
|–
|7
|6
|5
|3
|–
|–
|8
|4
|3
|2
|–
|–
|9
|2
|2
|1
|–
|–
|10
|1
|1
|–
|–
|–
