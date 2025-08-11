close global

Rain at Belgian GP

Quanti punti vengono assegnati se un GP viene annullato o abbreviato a causa della pioggia?

Alessandro Lombardo
Rain at Belgian GP

Il Gran Premio del Belgio al Circuito di Spa-Francorchamps è stato caratterizzato da intense piogge, tanto da rischiare di cambiare le modalità di qualificazione.

La gara di FIA Formula 3 è stata annullata, mentre FIA Formula 2 e Porsche Supercup hanno dovuto affrontare eventi in condizioni estremamente difficili. Inoltre, le precipitazioni provenienti dal nord-ovest potrebbero persistere, influenzando il numero di punti in palio durante il Gran Premio di Belgio di Formula 1.

In Formula 1 la gara deve essere completata entro un tempo prestabilito: non si procede oltre due ore di bandiera verde o gialla, poiché il cronometro parte dall’inizio e si ferma all’innalzamento della bandiera rossa.

Esiste anche un limite alternativo di tre ore, che continua a decorrere durante le interruzioni. La competizione deve concludersi entro questi limiti, a prescindere dal numero di giri disputati.

Ad esempio, in Canada 2011 la gara si protrasse per 4 ore e 4 minuti, mentre in Brasile, cinque anni dopo, si concluse in 3 ore e 1 minuto nonostante la presenza della bandiera rossa. A seguito di tali casi, la FIA ha introdotto il limite di tre ore nel regolamento.

Sistema di punteggio nelle gare ridotte

Se viene coperto almeno il 75% della distanza programmata, vengono assegnati i punti per intero. Tuttavia, se l’evento viene interrotto prematuramente, ad esempio a causa di condizioni meteorologiche avverse, il sistema di punteggio viene adeguato in base alla distanza effettivamente percorsa.

È indispensabile che vengano completati almeno due giri in condizioni di bandiera verde affinché i punti possano essere assegnati; in caso contrario, ovvero se si disputa solo un giro o nessuno in verde, la gara non avrà un vincitore.

Classifica del Campionato Mondiale di Formula 1 2025

Posizione Punti al 75% o oltre Punti tra il 50% e il 75% Punti tra il 25% e il 50% Punti da due giri fino al 25% Punti con zero o un giro in verde
12519136
21814104
3151283
412962
510851
6864
7653
8432
9221
1011

