Le parole sentimentali di Wolff su Horner
Le parole sentimentali di Wolff su Horner
Mercedes e il suo team principal, Toto Wolff, ha espresso rammarico per l’assenza del suo acerrimo rivale, Christian Horner, nel paddock della Formula 1.
In un'intervista a Channel 4, Wolff ha ricordato che, nonostante Horner potesse talvolta mostrarsi scontroso, la sua uscita lascia un vuoto in uno dei personaggi più emblematici di questo sport.
Pochi giorni dopo il Gran Premio in Gran Bretagna, Red Bull ha annunciato che Laurent Mekies assumerà la guida della Red Bull Racing. Con questo cambio si conclude il lungo mandato del più esperto team principal della F1, mentre Wolff consolida la posizione della sua Mercedes.
Per oltre un decennio, Wolff e Horner hanno offerto duelli appassionanti che, nonostante le divergenze, hanno regalato uno spettacolo unico.
Correlato: Lewis Hamilton conferma i CAMBIAMENTI in Ferrari!
Uno dei protagonisti della F1 se n’è andato
Sebbene non si siano mai incontrati frequentemente, Wolff ammette di sentire la mancanza di quella rivalità: “In un certo senso, sì. Per dodici anni ci siamo affrontati faccia a faccia”. Ha inoltre riconosciuto il clima teso tra i due, aggiungendo: “Spesso il suo atteggiamento era arrogante e non esitavo a farglielo notare. Era indubbiamente una figura controversa e polarizzante, uno dei grandi protagonisti del nostro sport.”
Al di là della personalità, è difficile eguagliare il palmarès del britannico: “Le sue prestazioni e il suo percorso parlano da soli, sia per lui che per il team. La mancanza di una figura così consolidata si percepisce come se uno dei dinosauri della F1 stesse scomparendo, lasciando un ambiente decisamente più solitario con pochi team principal rimasti.”
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
L'incredibile mancanza di rispetto di Antonelli nei confronti di Verstappen
- 31 minuti fa
Antonelli critica gli "squali" della F1 mentre circolano voci sulla formazione del 2026
- 2 ore fa
Le parole di Leclerc che lo hanno messo nel mirino della Red Bull
- 3 ore fa
Quanti punti vengono assegnati se un GP viene annullato o abbreviato a causa della pioggia?
- Oggi 15:00
Le parole sentimentali di Wolff su Horner
- Oggi 14:00
Hamilton riceve una spinta dopo l'ammissione chiave di Leclerc
- Oggi 13:00
Molto letto
Il nuovo fallimento e la delusione di Hamilton con la Ferrari
- 26 luglio
F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo
- 31 luglio
Kimi Antonelli Oggi: E le ultime novità sulla griglia di partenza della F1 del 2026; nell'incertezza per il brutale licenziamento in Aston Martin
Kimi Antonelli sorride: Mercedes CONFERMA il piano per il 2026
- 5 agosto
Leclerc BATTE Verstappen in qualifica; Norris supera Piastri in pole per il GP del Belgio
- 26 luglio
Lewis Hamilton nei GUAI: accusato dell'errore da 40 milioni di dollari della Ferrari
- 5 agosto