Le parole sentimentali di Wolff su Horner

Mercedes e il suo team principal, Toto Wolff, ha espresso rammarico per l’assenza del suo acerrimo rivale, Christian Horner, nel paddock della Formula 1.

In un'intervista a Channel 4, Wolff ha ricordato che, nonostante Horner potesse talvolta mostrarsi scontroso, la sua uscita lascia un vuoto in uno dei personaggi più emblematici di questo sport.

Pochi giorni dopo il Gran Premio in Gran Bretagna, Red Bull ha annunciato che Laurent Mekies assumerà la guida della Red Bull Racing. Con questo cambio si conclude il lungo mandato del più esperto team principal della F1, mentre Wolff consolida la posizione della sua Mercedes.

Per oltre un decennio, Wolff e Horner hanno offerto duelli appassionanti che, nonostante le divergenze, hanno regalato uno spettacolo unico.

Uno dei protagonisti della F1 se n’è andato

Sebbene non si siano mai incontrati frequentemente, Wolff ammette di sentire la mancanza di quella rivalità: “In un certo senso, sì. Per dodici anni ci siamo affrontati faccia a faccia”. Ha inoltre riconosciuto il clima teso tra i due, aggiungendo: “Spesso il suo atteggiamento era arrogante e non esitavo a farglielo notare. Era indubbiamente una figura controversa e polarizzante, uno dei grandi protagonisti del nostro sport.”

Al di là della personalità, è difficile eguagliare il palmarès del britannico: “Le sue prestazioni e il suo percorso parlano da soli, sia per lui che per il team. La mancanza di una figura così consolidata si percepisce come se uno dei dinosauri della F1 stesse scomparendo, lasciando un ambiente decisamente più solitario con pochi team principal rimasti.”

