Hamilton pronuncia parole PERICOLOSE per la Ferrari
Hamilton pronuncia parole PERICOLOSE per la Ferrari
Lewis Hamilton prevede momenti intensi durante la pausa estiva di Formula 1, dopo un inizio complicato con Ferrari. Il sette volte campione mondiale non è ancora salito sul podio con la scuderia italiana, rimanendo all’ombra del compagno Charles Leclerc e seguendo da vicino l’ex compagno Mercedes, George Russell, nella classifica dei piloti.
Dopo il Gran Premio d’Ungheria, team e piloti si concederanno una pausa obbligatoria e Hamilton ha già svelato i suoi piani per ricaricare le energie durante queste settimane senza gare. Il britannico ha ammesso che il passaggio a questa illustre squadra non è avvenuto con la fluidità sperata, dovendo adattare i metodi di lavoro al suo stile personale.
Correlato: Lewis Hamilton conferma i CAMBIAMENTI in Ferrari!
Hamilton: Tutto quello che desidero è dare il mio contributo
"Solo Dio sa quante stagioni difficili ho attraversato", ha confessato Hamilton. "Questa, senza dubbio, è stata la più intensa da un punto di vista professionale. Adattarmi a una nuova cultura e a un team diverso non è stato facile e si è rivelato un vero banco di prova. Ho bisogno di staccare, ricaricare le energie e trascorrere del tempo di qualità con i miei figli, ridere e lasciarmi andare. Sono consapevole che, di tanto in tanto, le emozioni mi porteranno alle lacrime, e credo che questo sia salutare. Tuttavia, la passione per la competizione resta intatta: amo indossare il rosso e lavorare con questo team, di cui nutro totale fiducia, contribuendo sia in pista sia dietro le quinte."
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Svelate le conversazioni PRIVATE della Ferrari con Vasseur
- 39 minuti fa
Hamilton pronuncia parole PERICOLOSE per la Ferrari
- 1 ora fa
La stella del REAL MADRID vuole competere in F1!
- 2 ore fa
E Antonelli? La Red Bull dà il via libera a Verstappen per la Mercedes!
- 3 ore fa
Il leggendario circuito di F1 reso famoso da Lewis Hamilton è pronto a tornare
- Oggi 17:00
Hamilton riceve supporto dopo i problemi alla Ferrari
- Oggi 16:00
Molto letto
Il nuovo fallimento e la delusione di Hamilton con la Ferrari
- 26 luglio
F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo
- 31 luglio
Kimi Antonelli sorride: Mercedes CONFERMA il piano per il 2026
- 5 agosto
Leclerc BATTE Verstappen in qualifica; Norris supera Piastri in pole per il GP del Belgio
- 26 luglio
Lewis Hamilton nei GUAI: accusato dell'errore da 40 milioni di dollari della Ferrari
- 5 agosto
Tranquillità per Antonelli? Russell spera in un'estate senza annunci Mercedes
- 5 agosto