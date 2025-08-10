Hamilton pronuncia parole PERICOLOSE per la Ferrari

Lewis Hamilton prevede momenti intensi durante la pausa estiva di Formula 1, dopo un inizio complicato con Ferrari. Il sette volte campione mondiale non è ancora salito sul podio con la scuderia italiana, rimanendo all’ombra del compagno Charles Leclerc e seguendo da vicino l’ex compagno Mercedes, George Russell, nella classifica dei piloti.

Dopo il Gran Premio d’Ungheria, team e piloti si concederanno una pausa obbligatoria e Hamilton ha già svelato i suoi piani per ricaricare le energie durante queste settimane senza gare. Il britannico ha ammesso che il passaggio a questa illustre squadra non è avvenuto con la fluidità sperata, dovendo adattare i metodi di lavoro al suo stile personale.

Correlato: Lewis Hamilton conferma i CAMBIAMENTI in Ferrari!

Hamilton: Tutto quello che desidero è dare il mio contributo

"Solo Dio sa quante stagioni difficili ho attraversato", ha confessato Hamilton. "Questa, senza dubbio, è stata la più intensa da un punto di vista professionale. Adattarmi a una nuova cultura e a un team diverso non è stato facile e si è rivelato un vero banco di prova. Ho bisogno di staccare, ricaricare le energie e trascorrere del tempo di qualità con i miei figli, ridere e lasciarmi andare. Sono consapevole che, di tanto in tanto, le emozioni mi porteranno alle lacrime, e credo che questo sia salutare. Tuttavia, la passione per la competizione resta intatta: amo indossare il rosso e lavorare con questo team, di cui nutro totale fiducia, contribuendo sia in pista sia dietro le quinte."

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato