La stella del REAL MADRID vuole competere in F1!

Thibaut Courtois, il portiere belga del Real Madrid, ha svelato la sua passione per il mondo delle corse. In un'intervista rilasciata a Sporza ha confessato che, una volta conclusa la carriera calcistica, il suo sogno è quello di gareggiare in una GT3.

"Abbandonare il calcio per tuffarmi sulle piste a bordo di una GT3 sarebbe la realizzazione di un sogno", ha affermato con entusiasmo.

Courtois e la sua scuderia TC Racing non si fermano qui, puntando anche a traguardi più ambiziosi quali la Formula 2 e persino la Formula 1. Il team, attivo dalla Formula 4 spagnola dal 2024, ha già iniziato a tracciarne il percorso verso l’Eurocup 3, occasione che permetterebbe loro di competere, ad esempio, sul circuito di Spa. Inoltre, la creazione di una divisione esports mira a scoprire giovani talenti pronti a fare il salto nelle corse reali, seguendo l’esempio di Max Verstappen.

Correlato: Lewis Hamilton conferma i CAMBIAMENTI in Ferrari!

Courtois sul futuro di TC Racing

Il portiere, alto due metri, non può correre in monoposto, ma in qualità di proprietario vede numerose opportunità di crescita nel mondo dell’automobilismo. "Forse la Formula 1 rappresenta una sfida assai impegnativa, ma il nostro obiettivo è arrivare prima alla Formula 3 e, con un po’ di fortuna, superare la Formula 2", ha dichiarato.

Consapevole che per raggiungere tali mete servirà il partner giusto, Courtois prosegue la ricerca del collaboratore ideale. La passione per il motorsport, che lo ha portato a partecipare a vari Virtual Grands Prix durante la pandemia, è ormai di dominio pubblico: di recente è stato infatti visto a Spa-Francorchamps, dove ha avuto l’onore di sventolare la bandiera del traguardo. Inarrestabile nella sua carriera, il belga intende lasciare un segno indelebile nel mondo delle corse, esattamente come ha fatto nel calcio.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato