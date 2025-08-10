E Antonelli? La Red Bull dà il via libera a Verstappen per la Mercedes!

George Russell sta per siglare un'estensione contrattuale che non solo coprirà la stagione 2026, ma si estenderà fino al 2027, creando notevoli complicazioni per Andrea Kimi Antonelli.

Questa proroga potrebbe aprire la strada affinché Max Verstappen condivida il team con Russell alla Mercedes, mentre le prospettive future per il giovane pilota italiano si fanno sempre più limitate.

Helmut Marko, consulente principale della Red Bull Racing, ha confermato che Verstappen rimarrà con la scuderia energetica anche nella prossima stagione. Il pilota olandese si dirige verso la pausa estiva con almeno il terzo posto in classifica, impedendogli così di attivare la tanto discussa clausola di rescissione.

Nel frattempo, gli sguardi si stanno già rivolgendo al 2027, dato che la Red Bull ha perso terreno rispetto a McLaren, Ferrari e Mercedes. Quattro volte campione del mondo, Verstappen sa bene che per ambire a un quinto titolo è indispensabile avere la monoposto migliore.

Per questo motivo, l’entourage di Verstappen ha avviato colloqui con il direttore della Mercedes, Toto Wolff, nonostante permanga l’incertezza su chi saprà distinguersi il prossimo anno con l’introduzione delle nuove normative tecniche.

Correlato: Lewis Hamilton conferma i CAMBIAMENTI in Ferrari!

'Verstappen, nuovo compagno di squadra di Russell nel 2027'

Ora che Verstappen resta in Red Bull, è naturale che la Mercedes voglia trattenere sia Russell che Antonelli per la stagione successiva, anche se gli Scettri d’Argento non hanno ancora rilasciato comunicazioni ufficiali.

Secondo quanto riporta Sky Sports News, si vocifera che Russell firmerà un contratto fino a due anni, estendendosi fino alla fine del 2027, mentre il giovane pilota italiano avrebbe garanzie valide solo per il 2026.

Questo scenario potrebbe portare, a partire dal 2027, a vedere Verstappen condividere il team con Russell alla Mercedes. La Red Bull avrebbe già fatto intendere che la sua stella potrebbe lasciare il team da quel momento, nonostante il contratto attuale scada nel 2028.

Sia Toto Wolff che Ola Källenius, amministratore delegato di Mercedes-Benz, hanno sottolineato l’importanza di disporre della combinazione ideale, commentando: "Il miglior pilota merita la migliore vettura. Ed è proprio questo il nostro obiettivo: mettere insieme il pacchetto perfetto. Non pensi che il colore argento starebbe a meraviglia a Max?"

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato