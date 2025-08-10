Una pista che evoca ricordi molto speciali per il sette volte campione di Formula 1, Lewis Hamilton, potrebbe tornare presto a far parte del calendario dei Gran Premi. Hamilton custodisce esperienze preziose su questo tracciato e sogna di rivivere quei momenti unici.

Il Gran Premio di Turchia non si corre dal 2021, anno in cui ha sostituito il Gran Premio di Singapore in un calendario riorganizzato a causa della pandemia. Quell’edizione ha lasciato un segno indelebile, trasformando il panorama sportivo dell’epoca.

Nel 2021 il circuito fece il suo ritorno per la prima volta dal 2011, in un anno segnato dalle restrizioni imposte dal Covid-19 in diverse gare. In quell’occasione, Hamilton conquistò il suo settimo titolo, pareggiando un record, in una corsa resa ardua dalle piogge.

Recentemente, la Federazione Turca degli Sport Automobilistici (TOSFED) ha assunto la gestione di Istanbul Park. Il presidente Eren Uclertopragi ha spiegato che sono in corso di elaborazione piani per permettere alla Turchia di rientrare in Formula 1 in maniera definitiva, superando il carattere transitorio che ha caratterizzato la presenza del Paese in circostanze eccezionali.

Il Gran Premio di Turchia si è disputato l'ultima volta nel 2021

Responsabile del Gran Premio di Turchia: un impegno deciso per il ritorno della F1

Eren Uclertopragi ha dichiarato ad Autosport: "Dopo essere stati designati dal governo come federazione pochi mesi fa, abbiamo avviato intense trattative con la dirigenza della F1 e con la FIA.

Il governo è pienamente impegnato nel reintegrare la Turchia nel calendario della Formula 1 attraverso un accordo permanente e a lungo termine. Come è noto, il calendario del 2026 è già stato pubblicato; tuttavia, se una gara dovesse venir meno per motivi vari, siamo pronti ad ospitare il Gran Premio di Turchia.

Diversamente da quanto avvenuto durante la pandemia, il nostro obiettivo non è organizzare un evento sostitutivo isolato, ma garantire una presenza fissa nel calendario con un contratto duraturo."

