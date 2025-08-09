Secondo l’ex proprietario della Formula 1, Bernie Ecclestone, la possibilità che Bernd Mayländer ottenga una vittoria con la safety car è più alta di quella che Lewis Hamilton conquisti in futuro il suo ottavo titolo mondiale.

Il britannico, 94 anni, ritiene che sia ormai giunto il momento per Hamilton di ritirarsi, visto che in Ferrari non ha ancora mostrato lo splendore che ci si aspettava. In dichiarazioni al Daily Mail, Ecclestone ha riconosciuto il talento del sette volte campione, ma sospetta che Hamilton sia in fase calante: "Lewis è estremamente talentuoso, lo è stato e probabilmente lo è ancora.

"Tuttavia, come accade spesso con molte stelle dello sport che hanno raggiunto la vetta, c’è solo una direzione da seguire, e non è positiva. La tendenza è puramente discendente. Forse ora non se ne rende conto, ma presto si abituerà a godersi altre esperienze lontano dalle piste, nella sua pensione.

"Penso che fosse già il momento di farlo. Non si tratta di un imbroglione, ma continuare su questa strada finirebbe solo per danneggiarlo. Se fosse dipeso da me, avrei negoziato subito con la Ferrari per dire: ‘Se avete un sostituto adeguato per Lewis, è il momento di fare il cambio.’"

Ecclestone ha confessato a F1-Insider di non avere più speranze di vedere Hamilton sollevare un altro titolo mondiale: "La possibilità che la safety car ottenga una vittoria è maggiore di quella che Hamilton torni a incoronarsi campione del mondo."

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

