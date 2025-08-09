close global

Kimi Antonelli testing for Mercedes in 2024

Le drastiche misure della Mercedes nei confronti di Kimi Antonelli: "È la nostra priorità"

Antonio Sforza
Mercedes ha rivelato di avere come priorità una serie di misure drastiche per risolvere il momento difficile di Andrea Kimi Antonelli.

In dichiarazioni riportate da PaddockNews24, Bradley Lord si è espresso sulla situazione del pilota italiano: "Per noi, la priorità è mettergli a disposizione una monoposto con cui possa esprimere il talento che sappiamo possiede e continuare a concretizzare il potenziale che sappiamo essere lì.

"Il nostro approccio è quindi quello di incoraggiarlo a imparare da queste esperienze, invece di concentrarsi sui risultati, e focalizzarsi sul processo per recuperare fiducia e prestazioni. Possiamo riuscirci facendolo trascorrere il maggior tempo possibile con il team e con gli ingegneri.

"Il problema principale è la macchina, non ci sono dubbi o carenze da parte di Kimi, a parte l’esperienza che ancora non possiede e che non ha avuto l’opportunità di acquisire. Quindi, totale onestà su dove siamo e su cosa possiamo migliorare.

"E poi pieno supporto in questo processo di crescita, sia dal lato tecnico, per dare ai piloti lo strumento di cui hanno bisogno per ottenere le prestazioni, sia per aiutarli a raggiungere questo obiettivo", ha sottolineato.

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.

Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.

La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.

  • 1. McLaren 559 punti
  • 2. Ferrari 260 punti
  • 3. Mercedes 236 punti
  • 4. Red Bull Racing 194 punti
  • 5. Williams 70 punti
  • 6. Aston Martin 52 punti
  • 6. Kick Sauber 51 punti
  • 7. Racing Bulls 45 punti
  • 9. Haas 35 punti
  • 10. Alpine 20 punti

