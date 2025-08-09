George Russell sarebbe una delle principali ragioni per cui Andrea Kimi Antonelli starebbe mettendo in dubbio il suo futuro con Mercedes.

Jhonny Herbert, ex pilota, ritiene che il giovane italiano non abbia la sua posizione garantita e lo ha dichiarato in un’intervista riportata da GPBlog: "Kimi non ci sta impressionando particolarmente in questo momento. Sta attraversando un periodo molto difficile. Era partito bene, ma col tempo le cose sono peggiorate.

"George lo sta battendo nettamente. È di nuovo sul podio. Ed è lì che la situazione si complica. Kimi, ok, è giovane, ma ricordiamo Max quando è arrivato. La gioventù non è davvero il problema. La questione è se hai la forza mentale per assorbire tutte le pressioni che arrivano dalla macchina, dal team, dai media e da tutto il resto.

"L’anno prossimo sarà praticamente un duello tra George e Kimi per l’unico sedile disponibile, se Max arriverà alla firma. Se la Mercedes dimostrerà di essere la squadra da battere, credo che quel posto lo prenderanno e qualcuno rimarrà a piedi. E penso che quel qualcuno potrebbe essere Kimi.

"Quando dici che è un rookie, in realtà non lo è, perché ha già percorso molta strada e si è preparato tanto per quest’anno, e non sta andando bene. Allora nasce una domanda terribile: dov’è la prestazione che molte persone, soprattutto Toto, si aspettavano? Perché semplicemente non sta arrivando", ha commentato.

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.

Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.

La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.

1. McLaren 559 punti

2. Ferrari 260 punti

3. Mercedes 236 punti

4. Red Bull Racing 194 punti

5. Williams 70 punti

6. Aston Martin 52 punti

6. Kick Sauber 51 punti

7. Racing Bulls 45 punti

9. Haas 35 punti

10. Alpine 20 punti

