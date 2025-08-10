Antonelli nell'incertezza per il brutale licenziamento in Aston Martin potrebbe salvare Russell

Kimi Antonelli, appena diciottenne, si sta rapidamente affermando come un futuro pilastro per la scuderia Brackley, grazie a prestazioni sorprendenti nella sua stagione da esordiente.

George Russell, invece, affronta un futuro incerto in Mercedes, poiché l’eventuale arrivo di Max Verstappen potrebbe mettere a repentaglio il suo posto in squadra. Durante il Gran Premio britannico il pilota e il team principal Toto Wolff hanno confermato di aver intrattenuto colloqui con il talentuoso olandese, facendo presagire che, in caso di ingresso di Verstappen, la posizione di Russell potrebbe essere messa in discussione.

Inoltre, entrambi i piloti, Russell e Antonelli, concluderanno i loro contratti al termine della stagione 2025, aprendo scenari futuri ancora da definire. Le ottime prestazioni di Russell, tuttavia, gli aprono nuove porte, rendendo Mercedes solo una delle opzioni disponibili.

Recenti indiscrezioni collegano Aston Martin all’idea di un possibile ingaggio di Russell prima che le nuove regolamentazioni del 2026 entrino in vigore. La scuderia di Silverstone ambisce infatti a diventare un autentico contendente per il campionato mondiale, puntando sui giovani e offrendo nuove strategie per il futuro.

Aston Martin darebbe la caccia a Lance Stroll?

Il principale ostacolo all’arrivo di Russell è rappresentato dal fatto che l’attuale pilota di Aston Martin, Lance Stroll, è figlio del proprietario del team, Lawrence Stroll. Licenziare un familiare risulterebbe estremamente difficoltoso, anche se, in caso di suo allontanamento, il giovane pilota potrebbe comunque mantenere un ruolo significativo all’interno della scuderia.

A 26 anni, Stroll ha mostrato notevoli miglioramenti nel 2025 rispetto alle stagioni precedenti, accumulando 20 punti – solo 4 in meno rispetto a tutto il 2024 – e attestandosi al dodicesimo posto in classifica generale. Il suo contratto, valido fino alla fine del 2026, conferma la fiducia della squadra nell’attuale assetto, anche se l’ipotesi di integrare un Russell in piena forma rimane un’opportunità particolarmente allettante.

Aston Martin escluderebbe Fernando Alonso?

Un’altra scelta radicale per la squadra potrebbe riguardare il bicampione del mondo, Fernando Alonso. Durante il 2025 il pilota spagnolo non ha reso al livello delle stagioni passate, trovandosi dietro al compagno nella corsa per il campionato e alimentando così i dubbi sul suo futuro nel team.

A 43 anni il veterano potrebbe, inoltre, mostrare i segni di una lunga carriera piena di successi. In questa prospettiva, Aston Martin potrebbe optare per un rinnovamento, puntando sui giovani talenti e affiancando il 26enne Stroll al 27enne Russell in vista della stagione 2026. Pur non escludendo di restare in F1 oltre il 2026, i 14 punti ottenuti nelle prime 12 gare del 2025 suggeriscono che i giorni migliori di Alonso potrebbero essere ormai dietro di lui.

Se Mercedes dovesse confermare durante la pausa estiva l’arrivo schiacciante di Verstappen, Russell diventerà senza dubbio una pedina ambita nel paddock. In tal caso, Aston Martin si troverebbe a dover competere testa a testa con squadre come Cadillac, Red Bull e Alpine per assicurarsi la firma del talentuoso pilota britannico.

