UFFICIALE: La verità dietro l'AD di Lewis Hamilton (e ha a che fare con il Messico)
Lewis Hamilton, 40 anni, farà oggi un annuncio che ha generato grandi aspettative. Dopo un weekend poco brillante in Ungheria, le voci si sono moltiplicate, ma tutto fa pensare che il comunicato non sarà quello che molti immaginano.
Lo scorso 28 luglio, Hamilton ha condiviso un video enigmatico su Instagram in cui spiccava la data "08.08" (8 agosto). Il clip mostrava immagini di fumo e vulcani, accompagnate dal messaggio "Now follow the smoke".
Quando gli è stato chiesto in Ungheria dell’annuncio, la sua risposta è stata semplicemente: "Follow the smoke", lasciando tutti col fiato sospeso. Ieri, la distilleria messicana ALMAVE ha pubblicato su Instagram un video che ricordava molto quello di Hamilton.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
