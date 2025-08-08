La Ferrari RISPONDE alle DURE lamentele della sua più grande star

Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha sottolineato che Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di F1 e naturalmente esigente, tende a essere troppo severo con sé stesso.

Vasseur, che di recente ha ottenuto un rinnovo di contratto, afferma che le difficoltà di Hamilton non sono dovute a mancanza di motivazione. Secondo lui, il pilota ha tutta la determinazione necessaria per ritrovare la forma che lo ha reso il più vincente della storia della F1.

"Onestamente, non ho bisogno di motivarlo. È frustrato, ma non demotivato; è un’altra storia. Capisco perfettamente la situazione e anche se a volte si fanno commenti basati su ciò che il pilota dice alla macchina, se mettessi un microfono a qualsiasi sportivo, la reazione non sarebbe molto diversa.

"A volte, persino scendendo dalla monoposto, partono critiche. Capisco la frustrazione, ma la proviamo tutti. Ci sono momenti in cui, se me lo chiedi, non posso dire: ‘Vado a parlare con i commissari’.

"Sì, è esigente, e questa stessa caratteristica è probabilmente la ragione per cui è sette volte campione del mondo. Non pretende molto solo dal team, dalla macchina, dagli ingegneri e dai meccanici, ma soprattutto è molto duro con sé stesso", ha dichiarato.

Correlato: Ingiusta? La decisione della Ferrari del 2026 RIGUARDA Charles Leclerc e AIUTA Lewis Hamilton

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.

Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.

La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.

1. McLaren 559 punti

2. Ferrari 260 punti

3. Mercedes 236 punti

4. Red Bull Racing 194 punti

5. Williams 70 punti

6. Aston Martin 52 punti

6. Kick Sauber 51 punti

7. Racing Bulls 45 punti

9. Haas 35 punti

10. Alpine 20 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato