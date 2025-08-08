URGENTE: Cresce in Ungheria la teoria dell'imbroglio della Ferrari

George Russell ha lasciato intendere che la Ferrari avesse una monoposto “illegale”, insinuazione che avrebbe spiegato la sua lentezza nella fase finale di gara. Alex Brundle, analista di F1 TV, ha però risposto condividendo la sua personale teoria.

Brundle ha raccontato nelle sue storie su Instagram che la Ferrari ha più volte dovuto fare i conti con l’usura del fondo nel corso della stagione: “George ha suggerito che la Ferrari abbia ridotto la potenza del motore per abbassare la velocità e, così, limitare sia il carico aerodinamico sia il consumo del fondo nei rettilinei”, ha spiegato Brundle.

“In più, hanno montato un nuovo set di gomme con una pressione più alta per alzare l’altezza da terra e proteggere il fondo. Con una pressione maggiore, il contatto del pneumatico con l’asfalto è minore, ed ecco perché Leclerc è stato più lento nella fase conclusiva.”

“L’auto è illegale? No; in realtà, la Ferrari si mette i bastoni tra le ruote da sola correndo sempre al limite dell’altezza di marcia”, ha concluso Brundle. “Sta accusando Charles di mentire? Assolutamente no. C’è sicuramente un problema di telaio: è semplicemente troppo vicino all’asfalto!”

Correlato: BOMBA: Confermate le prospettive di ritiro di Lewis Hamilton!

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato