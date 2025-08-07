Lewis Hamilton ha serie possibilità di ritirarsi nel prossimo futuro dopo il suo difficile inizio con la Ferrari.

Secondo SkySports, il sette volte campione del mondo non ha escluso la possibilità di lasciare la Formula 1: "Sembra altamente improbabile che Hamilton non torni per completare il resto della stagione.

"Ma se le sue prestazioni simili continuano, il suo desiderio di tornare nel 2026 è discutibile. Quando un atleta ha raggiunto le vette insolite di Hamilton, vincitore di 105 gare, recuperare le perdite lottando a centrogruppo non è allettante.

"Il tempo ha il suo prezzo per tutti gli atleti, tranne Fernando Alonso, a quanto pare, e se Hamilton crede davvero di essere diventato 'inutile', o almeno che le sue prestazioni siano peggiorate significativamente, è difficile capire perché dovrebbe continuare", hanno riferito.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

