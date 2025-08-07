Lewis Hamilton ha ricevuto un duro colpo dalla stampa italiana dopo la sua prima metà di stagione con la Ferrari.

In un articolo che aggiunge Hamilton alla crescente lista di delusioni sportive in Italia, La Gazzetta dello Sport ha dichiarato: "Unioni false. Matrimoni segnati dal rimpianto, in attesa delle conseguenze della disillusione.

"Lewis Hamilton e la Ferrari: si sono corteggiati ossessivamente. L'uomo giusto al posto sbagliato, forse al momento sbagliato, perché nessuno lo aveva avvertito se fosse davvero quello giusto o no.

"Non c'è via d'uscita. Quando una relazione sportiva fallisce, bisogna tornare all'inizio, prima della pressione, prima del telaio, prima delle strategie sbagliate", hanno scritto.

Correlato: ULTIME NOTIZIE: Lewis Hamilton ha la possibilità di tornare nella sua ex squadra

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato