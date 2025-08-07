Antonelli, Hamilton e la classifica LOTTA tra compagni di squadra

Lewis Hamilton ha affrontato momenti difficili da quando è passato alla Ferrari, soprattutto se messo a confronto con il suo compagno di squadra, Charles Leclerc.

Nonostante i suoi sette titoli mondiali, il britannico non è ancora riuscito a salire sul podio nelle prime 14 gare con la Scuderia. Al contrario, Leclerc ha già conquistato cinque podi, mentre le sue prestazioni in qualifica spesso lasciano ben poco a desiderare, costringendolo a darsi da fare al massimo durante le corse.

Altri piloti hanno incontrato difficoltà nelle sessioni di qualificazione: infatti, due concorrenti non sono riusciti a superare il proprio compagno in nessun turno di qualifica della stagione 2025.

Gli scontri diretti tra compagni sono un banco di prova ideale per valutare le prestazioni, poiché entrambi dispongono della stessa vettura e, in questo modo, si eliminano molte variabili. I dati riportati si riferiscono esclusivamente agli accoppiamenti attualmente in gara, escludendo la prima metà della stagione 2025 in cui Jack Doohan ha corso con Alpine prima della sostituzione con Franco Colapinto e il cambio di squadra avvenuto tra Yuki Tsunoda e Liam Lawson dopo due gare.

Qualifiche: scontri tra compagni 2025

Oscar Piastri 8 - 6 Lando Norris Oscar Piastri 3 - 0 Lando Norris

Ferrari

Charles Leclerc 10 - 4 Lewis HamiltonCharles Leclerc 2 - 1 Lewis Hamilton

George Russell 13 - 1 Kimi AntonelliGeorge Russell 2 - 1 Kimi Antonelli

Red Bull

Max Verstappen 12 - 0 Yuki TsunodaMax Verstappen 2 - 0 Yuki Tsunoda

Alex Albon 8 - 6 Carlos Sainz Alex Albon 2 - 1 Carlos Sainz

Sauber

Nico Hulkenberg 6 - 8 Gabriel BortoletoNico Hulkenberg 1 - 2 Gabriel Bortoleto

Racing Bulls

Isack Hadjar 9 - 3 Liam LawsonIsack Hadjar 1 - 1 Liam Lawson

Aston Martin

Esteban Ocon 8 - 6 Oliver BearmanEsteban Ocon 2 - 1 Oliver Bearman

Alpine

Pierre Gasly 6 - 2 Franco ColapintoPierre Gasly 1 - 0 Franco Colapinto

