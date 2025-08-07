Antonelli, Hamilton e la classifica LOTTA tra compagni di squadra
Lewis Hamilton ha affrontato momenti difficili da quando è passato alla Ferrari, soprattutto se messo a confronto con il suo compagno di squadra, Charles Leclerc.
Nonostante i suoi sette titoli mondiali, il britannico non è ancora riuscito a salire sul podio nelle prime 14 gare con la Scuderia. Al contrario, Leclerc ha già conquistato cinque podi, mentre le sue prestazioni in qualifica spesso lasciano ben poco a desiderare, costringendolo a darsi da fare al massimo durante le corse.
Altri piloti hanno incontrato difficoltà nelle sessioni di qualificazione: infatti, due concorrenti non sono riusciti a superare il proprio compagno in nessun turno di qualifica della stagione 2025.
Gli scontri diretti tra compagni sono un banco di prova ideale per valutare le prestazioni, poiché entrambi dispongono della stessa vettura e, in questo modo, si eliminano molte variabili. I dati riportati si riferiscono esclusivamente agli accoppiamenti attualmente in gara, escludendo la prima metà della stagione 2025 in cui Jack Doohan ha corso con Alpine prima della sostituzione con Franco Colapinto e il cambio di squadra avvenuto tra Yuki Tsunoda e Liam Lawson dopo due gare.
Qualifiche: scontri tra compagni 2025
McLarenQualifica: Oscar Piastri 8 - 6 Lando Norris Sprint di qualifica: Oscar Piastri 3 - 0 Lando Norris
FerrariQualifica: Charles Leclerc 10 - 4 Lewis Hamilton Sprint di qualifica: Charles Leclerc 2 - 1 Lewis Hamilton
MercedesQualifica: George Russell 13 - 1 Kimi Antonelli Sprint di qualifica: George Russell 2 - 1 Kimi Antonelli
Red BullQualifica: Max Verstappen 12 - 0 Yuki Tsunoda Sprint di qualifica: Max Verstappen 2 - 0 Yuki Tsunoda
WilliamsQualifica: Alex Albon 8 - 6 Carlos Sainz Sprint di qualifica: Alex Albon 2 - 1 Carlos Sainz
SauberQualifica: Nico Hulkenberg 6 - 8 Gabriel Bortoleto Sprint di qualifica: Nico Hulkenberg 1 - 2 Gabriel Bortoleto
Racing BullsQualifica: Isack Hadjar 9 - 3 Liam Lawson Sprint di qualifica: Isack Hadjar 1 - 1 Liam Lawson
Aston MartinQualifica: Fernando Alonso 14 - 0 Lance Stroll Sprint di qualifica: Fernando Alonso 2 - 1 Lance Stroll
HaasQualifica: Esteban Ocon 8 - 6 Oliver Bearman Sprint di qualifica: Esteban Ocon 2 - 1 Oliver Bearman
AlpineQualifica: Pierre Gasly 6 - 2 Franco Colapinto Sprint di qualifica: Pierre Gasly 1 - 0 Franco Colapinto
