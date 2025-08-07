Le ultime novità sulla formazione dei piloti Mercedes per il 2026

Secondo il compagno di Andrea Kimi Antonelli, George Russell, i fatti sembrano giocare a suo favore e la Mercedes si trova nell'obbligo di offrirgli un'estensione contrattuale.

Le voci riguardanti un eventuale ingresso di Max Verstappen hanno spinto il team principal Toto Wolff a mantenere il silenzio, mentre Russell ha affermato con decisione che il suo posto in squadra è “sicuro”.

Tuttavia, il pilota britannico rimane ancora incerto sul proprio futuro. Wolff ha accennato alla possibilità di mantenere l'attuale doppia formazione, ma la conferma definitiva non è ancora pervenuta, e l'eventuale arrivo di Verstappen potrebbe influenzare la decisione. Russell ha sottolineato di dare sempre il massimo e di non potersi permettere ulteriori concessioni.

Focalizzarsi sulle prestazioni

In dichiarazioni rilasciate a GPFans, Russell ha precisato che al momento il discorso riguarda ben poco la sola estensione contrattuale. "La verità è che oggi ne parlo perché mi viene chiesto; negli ultimi mesi ho ponderato su questo scenario. Si può scegliere tra l'ansia di cercare di mettere in sicurezza il futuro il prima possibile o concentrarsi sul dare il massimo, che di per sé garantisce la continuità," ha spiegato. Ha concluso aggiungendo: "Non ho fretta di definire il mio percorso."

Il pilota ha, inoltre, fatto notare che i suoi risultati parlano da soli e che merita senza dubbio un rinnovo del contratto. Di un totale di 236 punti ottenuti dalla Mercedes nel 2025, ben 172 sono stati realizzati dal britannico. "Non c'è motivo di preoccuparsi. Ogni scuderia dispone di due piloti e, sinceramente, non mi sono mai sentito così in forma. Sono stato il principale artefice dei punti per il team e, analizzando i fatti, è chiaro che il mio posto è assicurato, motivo per cui non ho alcun timore," ha concluso.

