Il sostituto di Hamilton in Ferrari? Un pilota campione destinato alla F1

Just poche ore dopo che Lewis Hamilton si era definito "inutile" al Gran Premio d'Ungheria dello scorso weekend, uno dei giovani piloti della Ferrari festeggiava già un trionfo anticipato in campionato.

Dopo nove round nel campionato FIA F3 2025, Rafael Cámara ha conquistato il titolo, seguendo le orme di nomi come Gabriel Bortoleto e del leader della F1, Oscar Piastri. Una vittoria netta in una gara segnata dalla pioggia all'Hungaroring ha consacrato il giovane pilota brasiliano, che ora appare come una promessa per il futuro, sia in F2 che, chissà, forse anche in F1.

A soli 20 anni, Cámara è entrato a far parte dell'accademia Ferrari nel 2021, essendo stato ingaggiato insieme al britannico Oliver Bearman. Quest'ultimo, dopo una stagione d'esordio di successo con Haas nel 2025, si prospetta come uno dei candidati a diventare stella in Ferrari in F1, nel caso in cui Hamilton decida di appendere le scarpette dopo aver infranto record importanti.

Attualmente Hamilton è sotto contratto fino alla fine della stagione 2026, anche se, dopo le qualifiche in Ungheria, si è mostrato molto critico nei confronti delle proprie prestazioni, affermando: "È sempre colpa mia, sono inutile, assolutamente inutile. Il monoposto domina la griglia, forse bisognerebbe cambiare pilota."

A 40 anni, numerosi giovani aspiranti piloti attendono l'opportunità di entrare nel team più titolato della storia, e il nome di Cámara risuona ancora più forte dopo aver conquistato il titolo con una gara d'anticipo.

Correlato: Lewis Hamilton conferma i CAMBIAMENTI in Ferrari!

Chi è Rafael Cámara?

Rafael Cámara, nato nel 2005 a Recife, in Brasile, ha iniziato a gareggiare nel karting già nel 2014. Il giovane pilota ha affinato le sue doti per otto anni prima di farsi notare durante le finali mondiali di esplorazione organizzate dalla FDA, evento che lo ha portato ad essere scoperto e ad entrare nell'accademia Ferrari.

Durante la stagione 2021 ha collezionato tre titoli nel karting, un successo che lo ha spinto a fare il salto verso il mondo dei monoposto e ad entrare a far parte della prestigiosa accademia. Dal suo esordio nelle categorie a un solo sedile nel 2022, ha sempre concluso tra i primi cinque in tutte le otto competizioni in cui ha partecipato.

Nel 2024, Cámara ha trionfato nella Formula Regional Europea, guadagnandosi così il passaggio alla F3 per il 2025, dove gareggia con il team Trident Racing. La sua stagione d'esordio in F3 si distingue per cinque pole position e quattro vittorie in gara, culminando con la conquista del titolo, ottenuto con una gara d'anticipo. Questo successo lo conferma come il pilota più dominante della categoria, richiamando alla mente le gesta di Oscar Piastri nel 2020.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato