La FIA ha emesso un verdetto di squalifica nei confronti di Leclerc dopo il GP d'Ungheria.

La FIA ha rivelato che la monoposto Ferrari di Charles Leclerc è stata sottoposta ad un controllo imprevisto riguardante lo skid block durante il Gran Premio d'Ungheria dello scorso weekend.

Il consumo del materiale ha alimentato un vivace dibattito in questo 2025: ricordiamo che Lewis Hamilton era stato squalificato nel Gran Premio di Cina per un eccessivo impiego, mentre George Russell aveva dichiarato che Ferrari avrebbe intenzionalmente rallentato Leclerc per evitare un destino analogo.

Tuttavia, secondo il comunicato ufficiale, la vettura di Leclerc non presentava usure eccessive, e quindi il risultato della gara di domenica rimane inalterato. La monoposto era stata selezionata casualmente tra le prime dieci vetture per i controlli della FIA, insieme a quelle di Russell e di Oscar Piastri, che hanno tutte rispettato i regolamenti. Il documento ufficiale specificava che si era proceduto alla verifica del parabordi e dell’usura dello skid block dei bolidi numerati 81, 16 e 63, confermando così i risultati di ciascun pilota.

Per Leclerc questa conferma è stata un sollievo, soprattutto dopo che Russell aveva messo in guardia su possibili problematiche tecniche della Scuderia, a seguito di una giornata particolarmente travagliata in Ungheria.

Ferrari ha vissuto un altro weekend difficile in Ungheria

Correlato: Lewis Hamilton conferma i CAMBIAMENTI in Ferrari!

I problemi 'impossibili' della vettura di Leclerc

Il pilota monegasco aveva iniziato la gara domenicale partendo dalla pole position e, nella fase iniziale della competizione, sembrava dotato del ritmo necessario per tenere a bada le due potenti vetture della McLaren. Tuttavia, un brusco calo di rendimento lo ha visto terminare la gara a oltre 42 secondi dal vincitore, Lando Norris, incapace persino di raggiungere il podio.

Visibilmente frustrato, Leclerc ha espresso il proprio disappunto tramite la radio della squadra, spiegando poco dopo che un malfunzionamento della sua SF-25 gli aveva impedito di competere allo stesso livello di Norris, Piastri e Russell.

Dopo il weekend, il pilota ha condiviso in maniera sincera una riflessione sulla sua prestazione, evidenziando come i problemi tecnici abbiano limitato il potenziale della sua monoposto, commentando: "Un weekend fatto di alti e bassi: ho conquistato la prima pole della stagione, ma una serie di inconvenienti ha reso impossibile la vittoria."

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato