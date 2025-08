Antonelli svela le tattiche subdole ai box della Mercedes!

Mercedes F1 e Kimi Antonelli hanno sorpreso molti rivelando come sia riuscito a infiltrarsi nelle box durante la sua prima esperienza nel pit lane.

Il giovane pilota, a metà della sua prima stagione in massima serie, è stato scelto per sostituire il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton negli Silver Arrows. La sua prestazione si è dimostrata impressionante, avendo accumulato 64 punti in 14 gare, nonostante la giovane età e la sfida colossale che comporta partecipare alla Formula 1.

A soli 18 anni si prospettavano grandi successi, e l’appoggio costante di suo padre Marco lo ha spinto a fare passi da gigante. Fu proprio lui a introdurlo, in modo del tutto inusuale, al mondo della F1. Quando il team Instagram di Mercedes gli chiese di spiegare il contesto di una foto in cui era visto seduto su un carrello per pneumatici, Kimi ricordò:

"Lo ricordo benissimo. Era il 2014, durante il Gran Premio di Germania a Hockenheim. Mio padre era presente insieme al suo team Porsche, che guidava la scuderia. Durante una sessione dedicata a Porsche desideravo ardentemente entrare nel pit lane, ma ero troppo piccolo; così papà ha escogitato una soluzione poco convenzionale. Mi ha fatto salire su un carrello per pneumatici, al quale riuscivo perfettamente ad adattarmi, arrivando persino a posizionare sopra un ombrello per non destare sospetti."

Kimi Antonelli is midway through his maiden campaign in F1

Antonelli gode del suo primo contatto con la F1

"Infine sono riuscito ad entrare e restare nel pit lane. Ho avuto anche l’opportunità di varcare la soglia di uno dei box di F1, un’esperienza davvero straordinaria. Ricordo di aver provato un pizzico di nervosismo attraversando la porta, temendo di essere scoperto, ma alla fine sono riuscito a intrufolarmi e a godermi la sessione da lì", ha continuato.

Nonostante un inizio di stagione sorprendentemente solido, Antonelli ha concluso solo due delle ultime sei gare. Ora si prepara a trascorrere una pausa estiva per ritrovare il ritmo, dopo che dall’unico podio raggiunto in Canada il 15 giugno scorso non è riuscito ad accumulare altri punti.

