Rosberg svela la FOLLIA di Hamilton

Nico Rosberg ha condiviso un ricordo molto speciale della sua infanzia insieme a Lewis Hamilton.

In quegli anni, i due erano inseparabili e trascorrevano le vacanze insieme, rafforzando un'amicizia che li ha accompagnati negli anni. "Andavamo sempre in vacanza insieme perché eravamo migliori amici.

Lui passava spesso il tempo a casa dei miei genitori e, naturalmente, non perdeva occasione per sfoggiare la sua moto. In ogni avventura ce l’abbiamo messa tutta", ha raccontato Rosberg a Sky Sports F1.

Forse l'episodio più memorabile è avvenuto durante una gita in moto d'acqua. Rosberg ha ricordato, con evidente stupore, come si sia lanciato sulla stessa imbarcazione dietro a Hamilton, dando vita a una traversata carica di adrenalina.

"Lewis era davvero un pazzo, completamente fuori di testa! Ricordo che ci siamo trovati in una situazione critica quando, a seguito di un'enorme onda, il jet ski si è sollevato da terra. È stato incredibile vederlo planare nell'aria; non avevo mai assistito a una cosa così impressionante", ha raccontato.

Hamilton è caduto durante la sua avventura in moto d'acqua

Tuttavia, l'entusiasmo si è presto trasformato in una situazione pericolosa. Durante la traversata, Hamilton ha avuto una caduta violenta all’atterraggio, riportandosi un taglio alla mascella che gli ha causato un breve stordimento. "È caduto e si è tagliato la mascella all’impatto. Sembrava aver perso conoscenza e sono dovuto avvicinarmi per accertarmi che stesse bene. È stata una situazione piuttosto tesa, ma dopo tutto... lui è sempre stato un personaggio unico", ha spiegato Rosberg.

Nonostante la storica rivalità che li ha contrapposti in Mercedes tra il 2013 e il 2016, Rosberg e Hamilton hanno ristabilito un rapporto amichevole da quando il pilota tedesco si è ritirato. Oggi si incontrano occasionalmente, avendo stabilito la loro residenza nello stesso edificio, il che ha contribuito a mantenere un rapporto cordiale. "Viviamo nello stesso palazzo, quindi ci incrociamo di tanto in tanto. Oggi abbiamo un rapporto davvero ottimo", ha concluso Rosberg.

