Le grandi difficoltà di Hamilton in Ferrari

Il vicepresidente di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha dichiarato che Lewis Hamilton sembra avere difficoltà ad adattarsi alla Ferrari.

La stella britannica di Formula 1 ha infatti affrontato un primo anno a Maranello che si è rivelato ben al di sotto delle aspettative, vanificando i suoi piani di sfidare per un storico ottavo campionato mondiale.

Il pilota, ormai quarantenne, si trova attualmente nettamente in ombra rispetto al compagno di squadra Charles Leclerc, continuando a cercare il primo podio con la scuderia italiana. Dopo 14 gare senza un piazzamento tra i primi tre, Hamilton non è ancora riuscito a ritrovare quel ritmo che lo aveva contraddistinto in passato. Alcuni momenti di brillantezza sono comunque emersi, come il riconoscimento a “Pilota del Giorno” ottenuto al Gran Premio del Belgio grazie a una notevole rimonta dai box fino a raggiungere il settimo posto a Spa.

Provera ha ribadito come Hamilton fatichi a integrarsi nel nuovo contesto, nonostante l’esperienza di 12 anni trascorsi con Mercedes. Durante il programma La Politica nel Pallone di Radio Rai Gr Parlamento, riportato da Corriere della Sera, il dirigente ha commentato:

"Hamilton? Sappiamo tutti che è un pilota eccezionale. Quello che conta veramente è il suo inserimento nel team e l’impegno in pista. Ha vinto tutto ciò che un pilota può ambire, ma al momento fatica ad adattarsi alla Ferrari. Forse non ha ancora trovato qui l’opportunità di compiere una performance straordinaria, poiché le sue prestazioni finora non sono state all’altezza delle aspettative."

McLaren e Max Verstappen rimangono indiscussi leader in F1

Nonostante le critiche al rendimento di Hamilton, Provera ha anche riconosciuto che ci sono diverse variabili che hanno influito sul suo avvio in Ferrari. Tra queste figura la supremazia della McLaren e la costante minaccia rappresentata dal tetracampeggione in carica, Max Verstappen.

Il dirigente ha sottolineato: "Questo scenario evidenzia la notevole competitività dei McLaren, che attualmente vantano un netto vantaggio sul resto del gruppo. Una gradita sorpresa è rappresentata dal ritorno della Ferrari ai vertici, un segnale positivo per l’intera Formula 1."

Ha poi aggiunto: "Verstappen, che spesso si distingue per la sua abilità in pista, in questa occasione è stato superato da Leclerc. Ci prepariamo a Monza il 7 settembre con una Ferrari sempre più competitiva, e l’obiettivo è che ogni squadra dia il massimo, perché un ritorno della Ferrari ai primi posti è vantaggioso per l’intera categoria."

