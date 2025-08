Il crollo emotivo di Lewis Hamilton al Gran Premio d'Ungheria ha lasciato il segno nel paddock, e persino Charles Leclerc si è fatto avanti per suggerire una soluzione per porre fine ai problemi del britannico alla Ferrari.

Il pilota monegasco ha espresso il suo sostegno su PlanetF1 ed è fiducioso nel recupero del compagno di squadra dopo la pausa estiva: "In fin dei conti, siamo un'unica squadra. Per quanto sogni di vincere, voglio che entrambi abbiamo successo e che la Ferrari vinca.

"È chiaro che è stato un weekend difficile per Lewis, ma sono convinto che sia stato un episodio isolato. Sono pienamente fiducioso che la seconda metà della stagione porterà miglioramenti significativi", ha dichiarato.

Sebbene Hamilton sia noto per lasciarsi sopraffare dalle emozioni dopo ogni sessione, questo fine settimana è apparso particolarmente emozionato davanti alle telecamere di Sky Sports. Alla radio della squadra, si è lamentato: "Ancora e ancora, sempre la stessa cosa".

La grande domanda era cosa intendesse quando ha aggiunto: "È sempre colpa mia. Sono completamente inutile. La squadra non ha problemi. Si vede che la macchina era in pole." Ha persino suggerito che forse la squadra dovrebbe prendere in considerazione altre alternative: "Forse dovrebbero cercare un altro pilota."

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

