Lewis Hamilton è stato accusato di un errore da 40 milioni di dollari dopo aver firmato per la Ferrari.

La rivista tedesca Sport.de ha definito il suo passaggio alla Ferrari un errore da 40 milioni di dollari, riaffermando la delusione generale per le sue prestazioni finora in questa stagione. Felix Gorner, per la rivista tedesca, ha scritto: "Un errore da cartellino rosso o un errore da 40 milioni di dollari: questo è Lewis Hamilton alla Ferrari".

Il campione sembra aver toccato il fondo, poiché dopo non essere riuscito a qualificarsi per la Q3 per la seconda volta consecutiva, si ritrova al dodicesimo posto, nonostante il suo compagno di squadra abbia conquistato la pole position.

L'articolo ha anche evidenziato le dichiarazioni di Hamilton, che aveva suggerito di essere sollevato. Sebbene non sia previsto un licenziamento a metà stagione o una decisione di ritiro di sua iniziativa, si ipotizza che, se la seconda metà del campionato dovesse continuare a essere così disastrosa, il pilota quarantenne potrebbe optare per il ritiro nel 2026.

Tuttavia, ciò sembra improbabile, soprattutto ora che i nuovi regolamenti offrono al campione un nuovo inizio in Ferrari. I primi momenti di Hamilton in rosso sono stati accolti con entusiasmo, ma le sue prestazioni in pista non sono state all'altezza delle aspettative create nel precampionato. Non ha ancora conquistato un podio con la Ferrari, il che contrasta nettamente con il promettente inizio annunciato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

