Lewis Hamilton, sull'orlo del ritiro: "È ora di cambiare pilota"

Lewis Hamilton non si è tirato indietro dopo il disastroso risultato in qualifica in Ungheria e ha rilasciato una dichiarazione che lo mette sull'orlo del ritiro.

Il sette volte campione del mondo ha dichiarato ai media dopo una sessione di qualifiche in cui il suo compagno di squadra ha conquistato la pole: "Ogni volta sono io. Sono inutile, assolutamente inutile.

"La squadra non ha problemi e, con la macchina competitiva dalla pole, forse è il momento di cambiare pilota. Non c'è niente di positivo oggi, a parte Charles in pole, il che è... congratulazioni a lui. È davvero fantastico per la squadra", ha commentato il britannico.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

