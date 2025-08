La Q2 delle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria ha riservato diverse sorprese con i piloti eliminati.

Kimi Antonelli ha concluso al 15° posto dopo che i commissari gli hanno cancellato il tempo sul giro, impedendogli di ripeterlo. Insieme alla Mercedes, anche Franco Colapinto ha migliorato rispetto alle ultime settimane, ma non è riuscito ad accedere alla Q3.

Carlos Sainz ha concluso al 13° posto, apparentemente in progresso con la sua Williams. Infine, la sorpresa della sessione è stata la caduta di Lewis Hamilton in Q2, che gli impedirà nuovamente di competere in Q3 con la Ferrari.

Come sta andando il Campionato Piloti in vista del GP d'Ungheria?

Il Gran Premio del Belgio ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, con il pilota australiano che ne è uscito vincitore e ha preso un vantaggio maggiore.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con l'australiano nettamente vincitore e inseguitore del leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto una brutta esperienza quando è dovuto partire dalla pit lane a causa di modifiche alla sua vettura.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio deludente, con Alonso e Carlos Sainz che hanno concluso molto indietro nella zona punti. Charles Leclerc ha conquistato un grande podio, resistendo agli attacchi di Max Verstappen.

