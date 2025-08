Leclerc il migliore in Ungheria; Antonelli brilla nelle FP3

Charles Leclerc è stato ancora una volta il migliore dietro ai piloti McLaren, mentre Fernando Alonso ha brillato nelle FP3 del GP d'Ungheria.

Il due volte campione del mondo ha concluso al sesto posto con la sua Aston Martin, precedendo Lance Stroll, George Russell, Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg nella Top 10.

Il miglior giro è stato realizzato da Oscar Piastri con un tempo di 1:14.916 secondi, migliorando di 0,032 secondi il compagno di squadra Lando Norris. Dietro di loro Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Kimi Antonelli.

Risultati: FP3 GP d'Ungheria

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 Charles Leclerc 4 Lewis Hamilton 5 Kimi Antonelli 6 Fernando Alonso 7 Lance Passeggiata 8 George Russell 9 Gabriel Bortoleto 10 Nico Hulkenberg 11 Oliver Bearman 12 Max Verstappen 13 Franco Colapinto 14 Liam Lawson 15 Carlos Sainz 16 Alexander Albon 17 Esteban Ocon 18 Pierre Gasly 19 Yuki Tsunoda 20 Isack Hadjar

Cosa è successo venerdì durante le prove libere del GP d'Ungheria?

Fernando Alonso ha compiuto un vero miracolo durante le prove libere del Gran Premio d'Ungheria, mentre Lando Norris e Oscar Piastri hanno inasprito la guerra interna in McLaren.

Norris e Piastri hanno rischiato di essere coinvolti in un incidente durante le FP2. In una manovra rischiosa, Norris è uscito dalla pit lane e ha bloccato bruscamente la vettura, rischiando di entrare in collisione con il compagno di squadra Piastri. Fortunatamente, la collisione è stata evitata, sebbene l'atmosfera in McLaren sia diventata piuttosto tesa.

Nel frattempo, Max Verstappen e la Red Bull sono stati puniti dopo un insolito incidente: il pilota olandese ha lanciato un asciugamano dalla sua auto, il che è stato interpretato come un pericolo per la sicurezza della vettura.

Sia Verstappen che il suo compagno di squadra Yuki Tsunoda hanno espresso la loro insoddisfazione per le sensazioni provate in macchina durante la sessione, paragonandole all'esperienza di guida sul ghiaccio.

D'altra parte, Fernando Alonso è tornato al suo posto in Aston Martin dopo aver saltato le FP1 a causa di un infortunio muscolare alla schiena, riuscendo a concludere al quinto posto, subito dietro al compagno di squadra Lance Stroll.

Risultati FP2: Gran Premio d'Ungheria 2025

Posizione Pilota Squadra Differenza 1 Lando Norris McLaren 1:15.624 2 Oscar Piastri McLaren +0.291 3 Charles Leclerc Ferrari +0.399 4 Lance Stroll Aston Martin +0.495 5 Fernando Alonso Aston Martin +0.609 6 Lewis Hamilton Ferrari +0.705 7 George Russell Mercedes +0.793 8 Isack Hadjar Racing Bulls +0.803 9 Yuki Tsunoda Red Bull +0.861 10 Kimi Antonelli Mercedes +0.896 11 Oliver Bearman Haas +0.943 12 Nico Hulkenberg Haas +1.056 13 Esteban Ocon Haas +1.080 14 Max Verstappen Red Bull +1.167 15 Liam Lawson Racing Bulls +1.188 16 Carlos Sainz Williams +1.250 17 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.322 18 Alex Albon Williams +1.397 19 Pierre Gasly Alpine +1.419 20 Franco Colapinto Alpine +1.535

