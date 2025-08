Leclerc, Antonelli e tutti i sanzionati dopo il GP d'Ungheria

I punti di penalità di ogni pilota in Formula 1 vengono aggiornati al termine di ogni weekend di gara.

Dopo il tredicesimo Gran Premio della stagione, disputato all’Hungaroring in Ungheria, analizziamo le posizioni attuali, ricordando che il regolamento prevede la squalifica dalla gara successiva al raggiungimento di 12 punti in un anno.

Ogni punto ha validità di dodici mesi e viene assegnato per infrazioni che, talvolta, si accumulano assieme ad altre sanzioni come penalità temporali o penalizzazioni in griglia.

Il sistema in vigore ha subito qualche modifica: nel 2023 la FIA ha invitato i commissari di gara a dosare con maggiore cautela le sanzioni, mentre nel 2024 l’assegnazione dei punti è aumentata in seguito a episodi che hanno portato a collisioni tra piloti.

Sanzioni in Ungheria

Red Bull Racing ha ricevuto un ammonimento formale dopo le sessioni libere, a causa di un asciugamano lasciato nell’auto di Max Verstappen. Nico Hülkenberg è stato sanzionato con cinque secondi in pit lane per partenza scorretta. Verstappen è stato indagato per aver spinto Lewis Hamilton fuori pista, ma alla fine non ha subito alcuna sanzione.

Pierre Gasly, invece, è stato ammonito dopo aver toccato Carlos Sainz nella seconda curva della fase finale, subendo una penalità di 10 secondi e 2 punti. Charles Leclerc ha accumulato 5 secondi e 1 punto a causa di una guida imprevedibile nella battaglia per il podio contro George Russell, la sua prima sanzione dello stesso tipo dal Gran Premio del Giappone 2022, quando aveva abbandonato la chicane.

Pilota Totale Dove Punti Data di scadenza Motivo Oscar Piastri 6 São Paulo 2024 Abu Dhabi 2024 Regno Unito 2025 2 2 2 3 nov. 2025 8 dic. 2025 6 lug. 2026 Provocare contatto con Lawson Provocare contatto con Colapinto Guida imprevedibile dopo il safety car Lando Norris 3 Qatar 2024 3 1 dic. 2025 Ignorare le doppie bandiere gialle

Pilota Totale Dove Punti Data di scadenza Motivo Charles Leclerc 1 Ungheria 2025 1 3 ago. 2026 Guida imprevedibile contro Russell Lewis Hamilton 0 – – – –

Pilota Totale Dove Punti Data di scadenza Motivo George Russell 1 Qatar 2024 1 1 dic. 2025 Spazio eccessivo dopo il safety car Kimi Antonelli 2 Austria 2025 2 29 giu. 2026 Provocare contatto con Verstappen

Red Bull Racing

Pilota Totale Dove Punti Data di scadenza Motivo Max Verstappen 9 Città del Messico 2024 São Paulo 2024 (Sprint) Qatar 2024 (qualifica) Abu Dhabi 2024 Spagna 2025 2 1 1 2 3 27 ott. 2025 2 nov. 2025 30 nov. 2025 8 dic. 2025 1 giu. 2026 Spingere Norris fuori pista Guidare troppo veloce durante il Virtual Safety Car Andare inutilmente lento Provocare contatto con Piastri Provocare contatto con Russell Yuki Tsunoda 5 Canada 2025 (VT3) Austria 2025 Regno Unito 2025 2 2 1 14 giu. 2026 29 giu. 2026 6 lug. 2026 Sorpassare Piastri sotto bandiera rossa Provocare contatto con Colapinto Provocare contatto con Bearman

Pilota Totale Dove Punti Data di scadenza Motivo Alexander Albon 2 Qatar 2024 2 1 dic. 2025 Provocare contatto con Magnussen Carlos Sainz 2 Bahrein 2025 2 13 apr. 2026 Spingere Antonelli fuori pista

Aston Martin

Pilota Totale Dove Punti Data di scadenza Motivo Fernando Alonso 0 – – – – Lance Stroll 5 Qatar 2024 Monaco 2025 (VT1) Canada 2025 2 1 2 1 dic. 2025 23 mag. 2026 14 giu. 2026 Provocare contatto con Albon Provocare contatto con Leclerc Spingere Gasly fuori pista

Kick Sauber

Pilota Totale Dove Punti Data di scadenza Motivo Nico Hülkenberg 2 Italia 2024 2 1 set. 2025 Provocare contatto con Tsunoda Gabriel Bortoleto 0 – – – –

Racing Bulls

Pilota Totale Dove Punti Data di scadenza Motivo Isack Hadjar 0 – – – – Liam Lawson 6 Qatar 2024 Bahrein 2025 Bahrein 2025 Miami 2025 (Sprint) 2 1 2 1 1 dic. 2025 13 apr. 2026 13 apr. 2026 3 mag. 2026 Provocare contatto con Bottas Provocare contatto con Stroll Provocare contatto con Hülkenberg Provocare contatto con Alonso

Pilota Totale Dove Punti Data di scadenza Motivo Esteban Ocon 0 – – – – Ollie Bearman 8 São Paulo 2024 Monaco 2025 (VT2) Regno Unito 2025 (VT3) 2 2 4 3 nov. 2025 23 mag. 2026 5 lug. 2026 Provocare contatto con Colapinto Sorpassare Sainz sotto bandiera rossa Guidare troppo velocemente e colpire sotto bandiera rossa

Alpine

Pilota Totale Dove Punti Data di scadenza Motivo Pierre Gasly 2 Ungheria 2025 2 3 ago. 2026 Provocare contatto con Sainz Franco Colapinto 3 Città del Messico 2024 Austria 2025 2 1 27 ott. 2025 29 giu. 2026 Provocare contatto con Lawson Spingere Piastri fuori pista Jack Doohan 4 Cina 2025 (Sprint) Cina 2025 2 2 22 mar. 2026 23 mar. 2026 Provocare contatto con Bortoleto Spingere Hadjar fuori pista

