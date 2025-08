Verstappen LASCIA LA F1

Max Verstappen ha concluso al nono posto nel Gran Premio d'Ungheria in una gara poco brillante. Il pilota olandese ha dovuto fare i conti con seri problemi alla sua RB21 e ha espresso il suo disappunto per la strategia adottata dal team. Partito dalla ottava posizione, dopo sessioni di qualificazione particolarmente difficili che hanno messo in luce le problematiche di aderenza della vettura, ha faticato a recuperare terreno durante la corsa. Bloccato in una fila DRS, il pilota si è ritrovato a guadagnare solo due punti. Il quattro volte campione del mondo è stato inoltre al centro di un’indagine della FIA per la sua manovra di sorpasso su Lewis Hamilton. Pur non essendoci stato contatto diretto, Verstappen ha costretto il pilota della Ferrari a reagire bruscamente per evitare un incidente. La direzione di gara ha confermato che l’incidente sarà esaminato al termine della competizione; attualmente il caso resta aperto mentre proseguono le indagini.

Possibile penalizzazione di tempo

"Peccato dover subire una sanzione solo dopo la gara; sarebbe stato meglio intervenire durante la competizione", ha commentato Verstappen a Viaplay dopo le attività in pista. "Non capisco perché insistere su questo: ho posizionato la vettura leggermente di lato e, spaventato, ha abbandonato la pista", ha aggiunto. "Non so esattamente cosa sia successo, ma in fin dei conti che tu finisca al nono posto o senza punti, la differenza è minima. Non è stato un weekend per noi."

