Chiedono l'uscita anticipata di Hamilton dalla Ferrari!

Ralf Schumacher ha lasciato intendere, dopo il Gran Premio d’Ungheria, che Lewis Hamilton potrebbe ritirarsi prima del previsto, viste le difficoltà che sta incontrando in Ferrari.

L’ex campione, arrivato alla casa rossa agli inizi del 2025, finora non è riuscito a incidere in pista, non riuscendo a salire sul gradino più alto del podio, mentre il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, ha già collezionato cinque podi in questa stagione.

Dopo aver concluso dodicesimo nelle qualifiche dell’Hungaroring, Hamilton ha definito la sua prestazione “inutile” e ha persino suggerito che il team dovrebbe valutare la possibilità di fare a meno di lui.

Il suo malumore è emerso chiaramente domenica scorsa, quando ha commentato di non ricordare nemmeno un incidente accaduto durante la gara, in cui era coinvolto il suo ex rivale, Max Verstappen. Schumacher ha sottolineato come, ormai, sia il momento di prendere una decisione definitiva sul futuro del pilota britannico.

“Non riesce ad adattarsi al veicolo; chiaramente fatica a estrarre il massimo del suo potenziale e non riesce a modificare completamente il suo stile di guida”, ha dichiarato a Sky Sports Germania. Il presidente ha richiamato quanto affermato all’inizio della stagione: se la situazione persiste, Ferrari dovrà scegliere un solo pilota, perché progettare una monoposto per due risulterà insostenibile. “Ora si percepisce un crescente dubbio in lui”, ha concluso.

Lewis Hamilton non è riuscito a incidere nel 2025 con Ferrari

Alla domanda se ritenesse che Hamilton stia già considerando il suo futuro, Schumacher ha risposto: “Sì, si nota una tendenza che si sta accelerando. Personalmente, ho vissuto un’esperienza simile in DTM e ho capito che non aveva senso proseguire, consegnando la vettura un anno prima del previsto. Confido nella sua capacità di reinventarsi, perché si trova ad affrontare una delusione amara e in questo momento non sa come comportarsi. Anche se non accadrà immediatamente, potrebbe succedere da un momento all’altro.”

Correlato: Lewis Hamilton conferma i CAMBIAMENTI in Ferrari!

Si ritirerà Hamilton?

Dopo un Gran Premio ungherese in cui il pilota non è riuscito a migliorare la dodicesima posizione ottenuta in qualifica, Hamilton ha ammesso che “ci sono molti problemi di fondo che non sono positivi”, facendo sorgere dubbi sul suo futuro oltre questa stagione.

Il cambiamento normativo previsto per il 2026 obbligherà le scuderie a reinventarsi, e Ferrari dovrà contare su una formazione piloti solida per affrontare un anno decisivo. Per Hamilton potrebbe essere giunto il momento di un nuovo inizio, poiché le vetture con effetto suolo, introdotte nel 2022, sembrano non valorizzare al meglio le sue qualità, regalandogli solamente due vittorie da allora.

Inoltre, i significativi cambiamenti nel design delle monoposto e nelle regole delle unità di potenza potrebbero offrirgli l’opportunità di ripensare la sua carriera nel secondo anno del contratto attuale con Ferrari. Sebbene sia Schumacher che lo stesso Hamilton abbiano accennato alla possibilità che il sette volte campione possa non proseguire con la scuderia nel 2026, finora non si parla di una sua sostituzione da parte del team di Maranello.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato