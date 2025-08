Hamilton rompe il silenzio su Verstappen dopo l'incidente del GP d'Ungheria

Lewis Hamilton ha commentato l’incidente che lo ha visto protagonista insieme a Max Verstappen durante il Gran Premio ungherese di Formula 1. Secondo il pilota britannico, il suo intervento ha evitato un contatto con il corridore della Red Bull, impedendo così una collisione potenzialmente pericolosa.

Nonostante sia passato del tempo dall’episodio, la polemica tra Verstappen e Hamilton è riemersa durante la gara. Mentre Verstappen cercava di farsi strada tra le vetture dei piloti che non avevano ancora effettuato il pit stop, il corridore olandese aveva già completato la sua seconda sosta. Hamilton, infatti, non lo ha avvertito in tempo e si è trovato costretto ad uscire dalla pista per evitare un impatto.

La FIA ha esaminato l’accaduto e ha concluso che non c’è stato contatto tra le vetture, precisando inoltre che Hamilton ha lasciato il tracciato in maniera volontaria. In seguito a queste valutazioni, non sono state adottate ulteriori sanzioni.

In un’intervista a Viaplay, il pilota britannico ha ricordato l’episodio, ammettendo di avere ricordi confusi del momento in cui Verstappen lo ha sorpassato in modo spettacolare, costringendolo ad una manovra evasiva. “Per essere sincero, non ricordo bene l’accaduto. All’ultimo istante ho notato che si avvicinava troppo alla mia ruota posteriore, così ho reagito per evitare una collisione”, ha dichiarato Hamilton.

Come si presenta il Campionato Costruttori dopo il Gran Premio ungherese?

1. McLaren – 559 punti

2. Ferrari – 260 punti

3. Mercedes – 236 punti

4. Red Bull Racing – 194 punti

5. Williams – 70 punti

6. Aston Martin – 52 punti

6. Kick Sauber – 51 punti

7. Racing Bulls – 45 punti

9. Haas – 35 punti

10. Alpine – 20 punti

