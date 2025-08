La più grande prova del sostegno della Ferrari ad Hamilton

Fred Vasseur ha annullato un'intervista con Sky Sports dopo essere stato interrogato sulle condizioni fisiche di Lewis Hamilton e sul fatto se il capo della Ferrari continui a confidare nelle prestazioni del sette volte campione del mondo.

Il weekend di gara in Ungheria si è rivelato particolarmente difficile per Hamilton, che non è riuscito a superare la dodicesima posizione in qualifica, mentre il compagno Charles Leclerc si è aggiudicato la pole position.

Dopo la sessione, Hamilton è apparso visibilmente abbattuto davanti alle telecamere e ha commentato: "Sono inutile, totalmente inutile. La vettura aveva la migliore posizione, la colpa è mia. Dovranno cercare un altro pilota."

Vasseur interrompe l'intervista

Subito dopo la sessione, il dirigente Fred Vasseur è stato interpellato dalla versione inglese di Sky Sports in merito alla performance di Hamilton. La domanda implicava:

"Considerando tutto ciò che Lewis ha fatto e ottenuto, pensi davvero possa essere al massimo delle sue potenzialità...?" Tuttavia, Vasseur lo ha interrotto prontamente: "Non è corretto; la settimana scorsa mi avevi detto di aver assistito a una gara straordinaria da parte sua. È davvero così? Allora basta." Dopo aver offerto qualche parola di saluto e un gesto di sostegno, Vasseur ha concluso l'intervista.

Nel settore italiano, Vasseur ha illustrato cosa non ha funzionato per Hamilton: "Il giro di riscaldamento è cruciale. Se spingi troppo le gomme fin dalla prima curva, rischi di compromettere l'aderenza verso la fine."

Ha aggiunto: "Lewis è stato eliminato nella seconda sessione di qualifiche e, sebbene Charles sia stato solo pochi millesimi più veloce, gestire quel giro risulta sempre complicato. Comprendo la sua frustrazione, poiché un solo giro in Q2 non è stato sufficiente. È una lezione dolorosa ma da cui dobbiamo imparare."

