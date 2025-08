Ecco la situazione del campionato COSTRUTTORI dopo il GP d'Ungheria

Il Gran Premio d'Ungheria ha escluso ogni dubbio sul dominio della McLaren in questa stagione, consolidando la posizione della scuderia al vertice grazie a prestazioni costanti e strategie impeccabili.

Durante il weekend, le prove e la gara hanno evidenziato la capacità del team di gestire la pressione in ogni fase della competizione. Nonostante il successo della McLaren, il campionato costruttori mostra ancora elementi di sorpresa, soprattutto per la ripresa di Aston Martin, che fa ben sperare gli appassionati per una maggiore competitività nelle prossime sfide.

Il circuito del Hungaroring ha rappresentato una sfida impegnativa, dove le condizioni meteorologiche avverse hanno costretto i commissari a far scendere in pista quattro safety car. Questo scenario ha determinato l'abbandono di cinque vetture, costringendo i piloti a fronteggiare situazioni di intensa pressione e a rivedere le loro strategie in corso di gara.

La mancanza di margine operativo ha reso ogni azione decisiva, dimostrando come in circostanze estreme anche gli imprevisti possano trasformarsi in un banco di prova per l’intero team.

Mercedes è riuscita a rimanere in corsa nonostante le difficoltà, approfittando degli errori commessi dai piloti della Red Bull. In particolare, Russell ed Antonelli hanno sfruttato ogni occasione con prontezza di riflessi e decisionismo nelle fasi critiche della gara.

Inoltre, il settore ha riconosciuto il tempestivo intervento del team tedesco, capace di capitalizzare ogni imprevisto grazie a una strategia ben calibrata e a una preparazione tecnica e tattica eccellente, che ha permesso di mantenere alta la competitività in un contesto estremamente competitivo.

Un ulteriore elemento di delusione è rappresentato dalla prestazione di Williams, che non è riuscita a ottenere punti con entrambi i suoi piloti, Carlos Sainz e Alex Albon. Questo risultato sottolinea le difficoltà di una squadra che fatica a tenersi al passo con le realtà più competitive del campionato.

La mancanza di evoluzione nelle prestazioni di Williams potrebbe avere ripercussioni significative in vista delle prossime gare, dove ogni punto diventa cruciale in un contesto di sfide crescenti. Il futuro della scuderia dipenderà ora dalla capacità di riorganizzare il team e migliorare le performance per competere in maniera più efficace.

Come si presenta il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?

1. McLaren 559 punti

2. Ferrari 260 punti

3. Mercedes 236 punti

4. Red Bull Racing 194 punti

5. Williams 70 punti

6. Aston Martin 52 punti

6. Kick Sauber 51 punti

7. Racing Bulls 45 punti

9. Haas 35 punti

10. Alpine 20 punti

