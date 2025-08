Alonso nomina il nuovo pilota di F1, e NON è Antonelli.

Andrea Kimi Antonelli è giunto in Formula 1 con la reputazione di essere il "nuovo Max Verstappen", ma Fernando Alonso non è ancora convinto che, in questa stagione, possa definirsi il miglior pilota della sua categoria.

L’arrivo di Antonelli fa parte di una generazione di esordienti che include Oliver Bearman, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto e altri. Dopo la gara al Hungaroring, Fernando Alonso ha analizzato le prestazioni del pilota brasiliano della Sauber, paragonandolo ai suoi giovani colleghi che hanno debuttato anche loro in Formula 1 quest’anno.

"Bortoleto spinge costantemente, commette pochissimi errori e mantiene una pressione costante: a mio avviso, è il miglior esordiente di questa generazione", ha sottolineato Alonso.

