Non hanno bisogno di lui alla Mercedes! Antonelli SOPRAVVIVE Verstappen

Andrea Kimi Antonelli ha dimostrato di meritare il soprannome di “nuovo Max Verstappen” in F1, superando il celebre campione olandese nella gestione dei giri veloci.

In passato veniva assegnato un punto per il giro più rapido, spingendo talvolta i piloti a cercare quel bonus senza un reale spirito competitivo. Oggi, senza questo incentivo, ogni giro veloce è il risultato di una prestazione autentica: il giovane italiano ha infatti realizzato due giri veloci in una stagione finora disputata, contro uno solo di Verstappen in una campagna di regolare intensità.

Questa evoluzione regolamentare evidenzia come il talento e la determinazione siano fondamentali per primeggiare in pista. Il confronto con un pilota affermato come Verstappen rende ancor più significativo il successo di Antonelli, che emerge rapidamente come una promessa inarrestabile nel panorama della Formula 1.

Perché Kimi Antonelli è definito il "Nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da una famiglia con profonde radici nel mondo delle corse. Suo padre, Marco, pilota e proprietario dell’AKM Motorsport, ha trasmesso la passione per il motorsport al figlio, il quale ha iniziato a gareggiare sui kart a soli sette anni. Ben presto il suo talento fu riconosciuto, portandolo a vincere la Finale Internazionale EasyKart dopo appena due anni di attività. Nel corso degli anni ha affinato le sue abilità nelle competizioni organizzate dal circuito WSK, conquistando nel 2018 la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e quella internazionale della Coppa ROK.

L’anno seguente Antonelli dominò la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando addirittura quinto nella sua prima partecipazione al Campionato Mondiale FIA – un risultato che attirò l’attenzione di Toto Wolff e lo portò ad essere inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 fece il passaggio ai monoposto, disputando i campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti: sebbene in Italia raccolse importanti podi, fu negli Emirati che brillò davvero con due vittorie e un terzo posto in classifica generale. L’anno successivo, in F4 italiana e ADAC F4, il giovane pilota si affermò in maniera dominante, vincendo titoli grazie a numerose vittorie e podi, confermando così il suo straordinario potenziale.

