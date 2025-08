Se ne va? Hamilton accusa la Ferrari di cose marce

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, non è riuscito a trovare la giusta scintilla durante il weekend ungherese.

Il pilota britannico ha mostrato forti autocritiche, evidenziando non solo le prestazioni deludenti in pista ma anche alcune tensioni interne al team Ferrari.

Sabato, infatti, ha concluso al dodicesimo posto in qualifica e la giornata domenicale non ha registrato alcun miglioramento, aggravata da una partenza dall’ultima posizione durante la prima sosta, che gli ha impedito di guadagnare terreno in gara. Al termine della corsa, Hamilton è rimasto senza punti, benché il break estivo offra un momento di respiro per riorganizzarsi.

Correlato: Lewis Hamilton conferma i CAMBIAMENTI in Ferrari!

Hamilton osserva in secondo piano problemi che devono essere risolti

Il pilota ha ribadito la sua posizione rispetto alle dichiarazioni post-qualifica, in cui aveva suggerito che la Ferrari avrebbe dovuto sostituirlo. Commentando le difficoltà, ha affermato.

"Se percepisci qualcosa di negativo, è semplicemente la realtà dei fatti. Sullo sfondo si stanno delineando problematiche che non preannunciano nulla di buono."

Quando gli è stato chiesto se avesse perso la passione per le corse, Hamilton ha risposto con decisione: "Continuerò ad amare la competizione."

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato