La FIA annuncia il verdetto finale nella battaglia tra Verstappen e Hamilton.

La FIA ha emesso il verdetto sul sorpasso di Max Verstappen su Lewis Hamilton al Gran Premio d'Ungheria, giudicato attentamente dai commissari.

Durante la corsa di domenica, i due piloti si sono contenduti la decima posizione e, nel tentativo del pilota olandese di superare Hamilton, la stella Ferrari ha lasciato il tracciato. Al termine della gara i commissari si sono riuniti e, dopo un'analisi approfondita del sorpasso, hanno deciso di non applicare ulteriori sanzioni.

Verstappen è stato convocato per comparecere davanti al comitato, mentre Hamilton ha preferito non partecipare, rinunciando così a esporre la sua versione dei fatti. Il pilota olandese ha difeso il suo sorpasso affermando di aver mantenuto il pieno controllo della monoposto e spiegando che avrebbe potuto addirittura adottare una traiettoria più interna per garantire a Hamilton maggiore spazio in uscita dalla curva. Tuttavia, poiché Hamilton è uscito dal tracciato, Verstappen ha scelto di sfruttare appieno il percorso, inclusa la zona d’uscita.

Un portavoce di Hamilton ha poi confermato che non c’è stato contatto tra le vetture, sottolineando che il sette volte campione ha lasciato la pista di sua spontanea volontà. L’assenza di un impatto ha convinto i commissari che l’episodio non costituiva un tentativo deliberato di costringere l’avversario a uscire dal tracciato; per questo motivo non sono state adottate ulteriori misure.

Verstappen scampato a sanzioni al Gran Premio d'Ungheria

In un'intervista post-gara a Sky Sports, Hamilton non ha manifestato preoccupazioni per l'incidente, commentando: "Essere sinceri, non ricordo bene i dettagli."

D'altro canto, Verstappen ha espresso il proprio disappunto per essere stato richiamato dai commissari, ritenendo che il sorpasso non presentasse irregolarità tali da giustificare interventi disciplinari.

Entrambi i piloti hanno concluso una gara poco soddisfacente, posizionandosi rispettivamente al nono e al dodicesimo posto, mentre si preparano alla pausa estiva.

