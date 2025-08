Hamilton rivela i problemi interni alla Ferrari

Lewis Hamilton ha manifestato dubbi preoccupanti sul suo futuro in Ferrari dopo il Gran Premio d'Ungheria.

Il sette volte campione si è classificato dodicesimo nelle qualifiche e, al termine della sessione, si è definito "inutile", arrivando persino a suggerire che il team potrebbe valutare l’ipotesi di escluderlo. Attualmente, Hamilton occupa il sesto posto nella classifica piloti, ma non è ancora riuscito a salire sul podio con la nuova scuderia, mentre il compagno di squadra Charles Leclerc ha già collezionato cinque podi nel corso del 2025.

Dopo il Gran Premio d’Ungheria, durante il quale non è riuscito a migliorare la propria posizione in qualifica, Hamilton ha concesso un’intervista post-gara alla conduttrice di Sky Sports F1, Rachel Brookes, in toni particolarmente scoraggianti. Interrogato su un incidente con Max Verstappen, in cui fu spinto fuori pista, il pilota britannico ha commentato.

“Onestamente, non lo ricordo chiaramente”. Successivamente, in replica alle sue dichiarazioni emerse durante la sessione di sabato, ha aggiunto: “Quando senti che qualcosa non va e percepisci un clima ostile, non puoi ignorarlo”. Poco dopo, ha smentito ogni voce secondo cui avrebbe perso la passione per le corse, ribadendo con fermezza: “No, continuo ad amare la competizione”.

Fred Vasseur è stato rinnovato questa settimana

Hamilton verrà licenziato?

I commenti di Hamilton hanno alimentato preoccupazioni circa la sua permanenza in griglia per la stagione 2026. Durante il weekend, Ralf Schumacher aveva insinuato che il pilota potrebbe perdere il suo posto e persino decidere di ritirarsi anticipatamente, nonostante il contratto sia valido fino alla fine della stagione 2026.

Tuttavia, Ferrari punta a mantenere la stabilità, come dimostra la recente proroga del contratto del direttore della scuderia, Fred Vasseur. Sia Hamilton che Charles Leclerc hanno espresso il loro sostegno a Vasseur, contribuendo ad allentare la pressione interna sul team.

La casa automobilistica ha infatti bisogno di un Hamilton determinato e carico di energia per affrontare la stagione 2026, specialmente in vista delle nuove regolamentazioni che rivoluzioneranno il panorama sportivo.

Per il momento, il pilota sembra distante dalle prestazioni che lo hanno reso leggenda. Nonostante le dichiarazioni preoccupanti che hanno sollevato allarmismo nel circuito interno, non sembra che Hamilton abbia intenzione di violare i termini del suo contratto con la scuderia.

