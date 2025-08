Norris vince il GP d'Ungheria; Alonso è immenso; Antonelli rilancia

Il Gran Premio d'Ungheria ha confermato, ancora una volta, il predominio della McLaren. La gara, poco spettacolare per via di poche variazioni nell’ordine di partenza, ha visto Lando Norris regalare una prestazione solida per conquistare la vittoria, mentre Oscar Piastri e George Russell hanno completato il podio.

Il circuito del Hungaroring ha contribuito a mantenere stabile l’assetto della gara, dato che non si sono verificati incidenti che richiedessero l’ingresso della safety car, ad eccezione di qualche strategica sosta ai box e dell’imprevisto abbandono di Oliver Bearman verso la fine.

Antonelli ha ritrovato i ritmi migliori della stagione, assicurandosi il decimo posto; allo stesso modo, Fernando Alonso, in Monaco con Aston Martin, ha offerto una delle sue migliori performance stagionali, chiudendo al quinto, il miglior risultato raggiunto quest’anno.

Carlos Sainz ha avuto la meglio su Alexander Albon nella lotta interna alla Williams, mentre Franco Colapinto prosegue la sua striscia senza punti. Ferrari, poi, ha mostrato un mix di risultati: Lewis Hamilton ha finito fuori dai punti, mentre Charles Leclerc ha saputo farsi avanti per dare una svolta alla sfida della scuderia.

Come si è concluso il Gran Premio dell'Ungheria nel 2025?

1. Lando Norris

2. Oscar Piastri

3. George Russell

4. Charles Leclerc

5. Fernando Alonso

6. Gabriel Bortoleto

7. Lance Stroll

8. Liam Lawson

9. Max Verstappen

10. Andrea Kimi Antonelli

11. Isack Hadjar

12. Lewis Hamilton

13. Nico Hülkenberg

14. Esteban Ocon

15. Carlos Sainz

16. Alexander Albon

14. Pierre Gasly

18. Yuki Tsunoda

19. Franco Colapinto

20. Oliver Bearman

