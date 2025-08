Il meme guy più famoso era quello dei piloti in Ungheria!

Durante il Gran Premio d'Ungheria il circuito ha visto la partecipazione inaspettata di Andras Arato, una figura che, grazie ai meme, è diventata un vero fenomeno online.

Conosciuto per il suo tipico ritratto dell’uomo anziano protagonista di molte situazioni virali, Arato è diventato un punto di riferimento mediatico in Ungheria.

Ospite d’onore all’evento, ha saputo sfruttare l’occasione per scattare foto memorabili accanto a piloti di spicco come George Russell e Lando Norris, donando all’evento un’umoristica originalità che ha saputo coinvolgere il pubblico.

Il signore dei meme, Andras Arato, è una celebrità in Ungheria.



È ospite al Hungaroring e sembra un grande appassionato di F1.



📸 Kym Illman 📸 pic.twitter.com/BhOTMLsSwC — 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) August 3, 2025

Correlato: Lewis Hamilton conferma i CAMBIAMENTI in Ferrari!

Newey può portare Aston Martin al vertice?

Cowell ha sottolineato come una delle maggiori qualità di Newey sia la capacità di non soffermarsi sulle difficoltà, ma di fornire soluzioni concrete e dettagliate coinvolgendo l’intera catena produttiva.

Dall’idea iniziale abbozzata sul taccuino di Adrian fino al modello che ha superato brillantemente i test nel tunnel del vento, ogni fase – dalla progettazione alla realizzazione e alla collaborazione con i fornitori – si è svolta con rapidità e precisione, garantendo standard qualitativi elevati e infondendo un entusiasmo contagioso in tutto il team.

Newey ha ancora molta strada da percorrere se Aston Martin intende contendersi i vertici nella prossima stagione, soprattutto in vista delle nuove regolamentazioni che rivoluzioneranno il campionato.

Il pilota di punta Fernando Alonso ha ribadito che l’obiettivo non è rimediare a una stagione complicata, ma preparare al meglio l’auto per il debutto del modello 2026, in tempo per l’inizio delle competizioni a Melbourne il prossimo marzo, con un approccio fortemente proattivo che mira a ottenere risultati competitivi nel nuovo scenario della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato