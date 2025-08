Leclerc minaccia la McLaren per il GP d'Ungheria: "Farò tutto il possibile"

Charles Leclerc ha lanciato una dura sfida alla McLaren dopo aver ottenuto la pole position per il Gran Premio d'Ungheria.

Dopo la sessione di qualifiche, Leclerc non poteva credere a quanto accaduto: “Oggi nulla è andato come speravo. Le qualifiche sono state estremamente complicate, soprattutto durante il passaggio in Q2 e poi in Q3, quando le condizioni sono mutate inaspettatamente.

"Sapevo di dover effettuare un giro perfetto per ambire al terzo posto, ma alla fine ho conquistato la pole. La partenza e la prima curva saranno determinanti: farò tutto il possibile per mantenere la posizione”, ha concluso.

Come sta andando il Campionato Piloti in vista del GP d'Ungheria?

Il Gran Premio del Belgio ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, con il pilota australiano che ne è uscito vincitore e ha preso un vantaggio maggiore.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con l'australiano nettamente vincitore e inseguitore del leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto una brutta esperienza quando è dovuto partire dalla pit lane a causa di modifiche alla sua vettura.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio deludente, con Alonso e Carlos Sainz che hanno concluso molto indietro nella zona punti. Charles Leclerc ha conquistato un grande podio, resistendo agli attacchi di Max Verstappen.

